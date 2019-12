NFL - Eagles siegen dank Quarterbank Wentz gegen die Giants

NFL - 49ers gewinnen spektakuläres Topspiel bei den Saints

Durch ein Field Goal in letzter Sekunde haben die San Francisco 49ers ein großartiges Footballspiel bei den New Orleans Saints gewonnen. Die beiden Mannschaften kamen zusammen auf 94 Punkte. Die Baltimore Ravens siegten auch in Week 14 der NFL, genau wie die Green Bay Packers. Eine Überraschung gab es in Houston. | mehr