Star-Quarterback Drew Brees setzt in der US-Footballliga NFL seine Rekordjagd fort. Beim 51:14 seiner New Orleans Saints am Sonntag (11.11.2018) bei den Cincinnati Bengals warf der 39-Jährige drei Touchdown-Pässe und überholte mit insgesamt 509 Spielmacher-Legende Brett Favre (508). Für New Orleans war es der achte Sieg in Folge, nachdem sie gleich im ersten Spiel der Saison mit 40:48 gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren hatten.

Niederlage für Brady und New England

Brees, der in dieser Saison bereits den Passrekord der NFL geknackt hatte, ist in der "ewigen" Bestenliste nun Zweiter hinter Peyton Manning (539). Auf dem dritten Rang folgt Tom Brady (505), der am Sonntag keinen Boden gut machen konnte.

Dem 41-Jährigen gelang bei der bitteren 10:34-Niederlage seiner New England Patriots bei den Tennessee Titans kein erfolgreicher Wurf in die Endzone. Brady erwischte in Nashville keinen guten Tag, nur 51 Prozent seiner Pässe erreichten das Ziel. Für New England war es die dritte Saisonniederlage, die Patriots stehen nach zehn Spielen mit einer Bilanz von 7-3 Siegen noch gut da.

Kansas City Chiefs siegen weiter

Noch besser als die New Orleans Saints stehen die Kansas City Chiefs da. Das Team um Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Arizona Cardinals 26:14 und steht aktuell bei einer Bilanz von 9-1 Siegen.

Überraschend verloren haben die Atlanta Falcons, die bei den Cleveland Browns mit 16:28 unterlagen. Die Washington Redskins feierten beim 16:3 gegen die Tampa Bay Buccaneers ihren dritten Auswärtssieg in dieser Saison. Für das Highlight des Spieltags sorgten Freitagnacht (09.11.2018) bereits die Pittsburgh Steelers, die die Carolina Panthers, zuletzt fünf Siege in Folge, mit 52:21 besiegten.

msc/sid | Stand: 11.11.2018, 22:40