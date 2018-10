Das Team um Quarterback Russell Wilson besiegte die Raiders mit 27:3 (17:0). Schon zur Halbzeit hatten die zahlreichen Seattle-Fans im Wembley-Stadion deutlich Oberwasser: Jaron Brown und David Moore - jeweils nach Wilson-Pass - hatten für die 14:0-Führung gesorgt, die Kicker Sebastian Janikowski Sekunden vor Ende des zweiten Viertels noch auf 17:0 ausbaute.

Die schwache Raiders-Offense um Quarterback Derek Carr, der seltsam gehemmt wirkte, fand gegen die gute Seahawks-Defense keine Lösungen - die Spielzugansage war allerdings auch merkwürdig konservativ. Beim Stande von 20:0 im dritten Viertel hätte Seattle die Partie bereits entscheiden können, doch ein zu riskanter Pass von Wilson in die Endzone auf Receiver Doug Baldwin wurde von den Raiders abgefangen. Die Aufholjagd blieb aber aus. Tyler Lockett erhöhte auf 27:0, Raiders-Kicker Matt McCrane vollendete aus 43 Yards Entfernung zu den "Ehrenpunkten" für Oakland.

Dritter Saisonsieg für Seattle

Für die Seahawks war es der dritte Sieg im sechsten Saisonspiel, die Raiders stehen bei ebenfalls sechs ausgetragenen Partien weiterhin bei nur einem Erfolg. Während Oakland die Playoffs somit im Prinzip abschreiben muss, bewahrt sich der Champion von 2014 in der NFC West-Division hinter den Los Angeles Rams weiter die theoretischen Chancen.

Sahne-Spiel von Melvin Gordon

Der leichte Aufwärtstrend der Cleveland Browns wurde indes relativ jäh von den Los Angeles Chargers gestoppt. Beim 38:14 (21:6) hatten die Browns keine Chance. Melvin Gordon eröffnete die Partie mit einem Lauf-Touchdown im ersten Viertel, Tyrell Williams fing im zweiten zwei Pässe von Philip Rivers für erneut jeweils sechs Punkte und weil den Browns dabei nur zwei Field Goals gelangen, stand es 21:6 zur Pause.

Gordon eröffnete jedoch auch das dritte Viertel mit einem Touchdown und beim 28:6 war die Begegnung quasi entschieden. Gordon blieb weiter hungrig, auch die nächsten Punkte gingen auf das Konto des Running Backs. Browns-Quarterback Baker Mayfield, der zuvor auch eine Interception geworfen hatte, gelang schließlich noch ein kurzer Pass auf David Njoku in der Endzone der Chargers - letztendlich nur Ergebniskosmetik, auch wenn es im Anschluss zwei Extrapunkte statt einem gab.

Als Zweiter in der AFC West bewahrt sich Los Angeles durch diesen wichtigen Sieg die Playoff-Chancen. Die Browns - die aber nach "Seuchenjahren" auch (noch) nicht diesen Anspruch haben - stehen weiter bei zwei Siegen.

Texans und Steelers siegen spät

In einer ziemlich fehlerbehafteten Partie drehten die Houston Texans ihr Spiel gegen die Buffalo Bills so gerade noch und gewannen am Ende mit 20:13 (0:10). Spannend war es unter anderem auch zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cincinatti Bengals. In einer engen Partie hatte Cincinatti kurz vor Spielende das 21:20 erzielt und sah wie der Sieger aus, doch ein Pass von Ben Roethlisberger zu Antonio Brown 15 Sekunden vor Spielende bescherte den Steelers schließlich das 26:21.

rt | Stand: 14.10.2018, 22:16