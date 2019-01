Die Los Angeles Chargers haben die Divisional Round in der US-Football-Profiliga NFL erreicht. In einem nur phasenweise hochklassigen Wildcard-Spiel setzte sich das Team um Quarterback Philip Rivers am Sonntag (06.01.19) bei den Baltimore Ravens mit 23:17 durch und trifft nun in der nächsten Runde auf die New England Patriots um Superstar Tom Brady.

Jackson wird zum tragischen Helden

In Baltimore erwischte Ravens-Spielmacher Lamar Jackson, der zum jüngsten Starting Quarterback in den Play-offs der NFL avancierte, keinen guten Tag. Erst im letzten Viertel zeigte Jackson, der am Montag 22 Jahre alt wird, endlich sein Talent, doch die Aufholjagd kam zu spät.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nach zwei späten Touchdowns im letzten Viertel bekamen die Ravens noch einmal die Chance, das Spiel mit dem letzten Angriff zu gewinnen. Aber ausgerechnet ein Ballverlust von Jackson wenige Sekunden vor Schluss machte alle Hoffnungen der Ravens zunichte.

Fünf Fieldgoals von den Chargers

Auch sein Gegenüber Rivers konnte nicht überzeugen, führte die Chargers aber zumindest zu fünf Fieldgoals und einem Touchdown. Ravens-Kicker Justin Tucker verpasste zwischenzeitlich ein 50-Yards-Fieldgoal.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Dallas Cowboys und die Indianapolis Colts hatten bereits am Samstag (05.01.19/Ortszeit) das Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst. New England, die LA Rams, die Kansas City Chiefs und Topfavorit New Orleans Saints waren nach Ablauf der regulären Saison bereits gesetzt für die Divisional Round.

dpa/sid/red | Stand: 06.01.2019, 22:40