Die Patriots gewannen am Sonntag (25.11.18) bei den New York Jets mit 13:27 (10:10). Die Jets hielten die Partie zunächst ausgeglichen, kamen im dritten und vierten Viertel allerdings nur noch zu drei Punkten.

Damit führt New England die AFC East Division der National Football League (NFL) mit acht Siegen aus elf Spielen weiterhin an, die Jets bleiben nach ihrer fünften Niederlage in Serie Schlusslicht.

Seahawks bezwingen Panthers

Ein spannendes Ende hatte die Partie zwischen den Carolina Panthers und den Seattle Seahawks parat. Seahawks-Kicker Sebastian Janikowski hatte in der Schlussphase beim Stand von 27:27 den Sieg auf dem Fuß - und der Pole traf aus 28 Metern Entfernung zum 30:27 (10:13)-Sieg für Seattle. Drei Minuten vor Schluss hatten die Panthers noch mit sieben Punkten geführt.

Nach dem zweiten Sieg in Folge haben die Seahawks nun eine positive Bilanz von sechs Siegen bei fünf Niederlagen - genau wie die Panthers, die allerdings nun drei Spiele in Folge verloren haben.