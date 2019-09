10 Prognosen zur 100. Saison der NFL

1. Fly Eagles fly … zum Super Bowl-Sieg.

Was wären Prophezeihungen ohne einen Super Bowl-Pick. Der für uns lautet: "Champion 2019/2020 - die Philadelphia Eagles!“. Diester Tipp ist eigentlich gar nicht so tollkühn. Denn der Champion der vorletzten Saison hat still und leise ein meisterschaftswürdiges Team geformt. Zwar ist der damalige Super-Bowl-Held Big Nick Foles mittlerweile in Jacksonville und spektakuläre Verpflichtungen blieben aus - aber der Starting-Quarterback Carson Wentz ist endlich gesund. Er verfügt über etliche Waffen in der Offense. Zudem ist das Team auf vielen Positionen doppelt und dreifach gut besetzt.

2. Die Bucs rocken die NFC South.

Die Tampa Bay Buccaneers werden von vielen Experten als das Kellerkind der NFC South gesehen – zu stark sei die Konkurrenz aus New Orleans mit Drew Brees, Carolina mit Cam Newton und mit den Atlanta Hawks. Doch wir sind sicher: die Bucs ziehen in die Playoffs ein, was vor allem mit dem neuen Headcoach Bruce Arians zu hat. Dessen Motto lautet "No risk it, no biscuit" und genauso lässt er sein Team auch spielen : sie spielen mit Freude, feuern aus allen Rohren und am Ende sind sie sehr oft auch siegreich. Schon bei seiner letzten Station in Arizona formte Arians aus dem Kellerkind Cardinals ein Playoff-Team. in Tampa ist die Hoffnung groß, dass Arians vor allem dem wackeligen Quarterback James Winston endlich die Stabilität verleiht, die es in der NFL braucht. Die Bucs werden das Überraschungs-Team der Saison.

3. Aaron Rodgers – Playoffs, leider wieder nicht.

Neben Tom Brady ist Aaron Rodgers die zweite lebende Quarterback-Legende der NFL, die in der vergangenen Saison allerdings die Playoffs verpasste. Immer wieder schlug sich Rodgers mit Verletzungen herum. Vor allem aber missfiel dem Superstar die taktische Spielausrichtung vom später gefeuerten Headcoach Mike McCarthy. Nun steht mit Matt LaFleur (letzte Saison Offensive Coordinator bei den Tennessee Titans) ein neuer Mann an der Seitenlinie, doch auch diesmal wird es eher nichts mit den Playoffs. Zu stark ist die NFC North mit den Chicago Bears und den Minnesota Vikings. Zudem war LaFleur schon in Tennessee nicht für seine kreativen Playcalls bekannt. Ergebnis: noch mehr Frust bei Rodgers und Playoffs ohne die Packers.

4. Der nächste MVP - ein Defense-Monster.

Für gewöhnlich geht die Trophäe für den wertvollsten Spieler der Saison an einen Quarterback oder auch mal an einen Runningback. Doch in der Jubiläums-Saison wird sich das ändern. Nach 33 Jahren (1986: Linebacker Lawrence Taylor von den New York Giants) wird es erneut einem Defensiv-Spieler gelingen, die MVP-Trophäe mit nach Hause zu nehmen: Aaron Donald von den Los Angeles Rams. Donald ist eine "one man wrecking crew" und wird in der gesamten NFL gefürchtet. Für die NFL-Profis ist Donald ohnehin schon die Nummer 1 – vor der Saison wurde er zum besten Spieler der Liga gewählt:

5. Die Lauf-Revolution in Baltimore

In der AFC North steht eine Revolution an. Lamar Jackson, in seinem zweiten Jahr Quarterback bei den Baltimore Ravens, wird das Offensiv-Spiel auf den Kopf stellen. Der Spielgestalter ist nicht unbedingt für seine guten Passing-Skills bekannt, sondern vor allem für seine schnellen Beine. Coach John Harbaugh hat deshalb erklärt, die Lauf-Fähigkeiten seines Quarterbacks voll ausnutzen zu wollen. Deshalb wird Jackson den Rekord von Michael Vick (1039 Rushing Yards für die Atlanta Falcons 2006) zertrümmern und seine Ravens in die Playoffs sprinten-

6. Die streikenden Runningbacks

Streiken fürs Geld - Ezekiel Elliot oder Melvin Gordon werden bis Woche 10 stur bleiben und ihren Holdout bis dahin verlängern und so versuchen, ihren Teams (Dallas Cowboys und Los Angeles Chargers) einige Dollar aus den Rippen zu leiern. Allerdings sind die Zeiten der hochbezahlten Runningbacks vorbei. Schon bei Le’Veon Bell hat die Erpressermethode zuletzt nicht funktioniert. Er musste sich am Ende sogar mit einem viel schmaleren Vertrag bei den New York Jets zufrieden geben. Die Teams setzen lieber auf Rookie-Runningbacks wie Tony Pollard bei den Cowboys, die für kleines Geld trotzdem ansprechende Leistung liefern. Zeke und Melvin Gordon werden feststellen müssen: jeder ist ersetzbar.

7. Pittsburgh Steelers: No Brown, no Bell - no Problem.

Mit Antonio Brown (zu den Oakland Raiders) und Le’Veon Bell (New York Jets) haben die Steelers ihre beiden besten Offensive-Waffen verloren. Also wird erwartet, dass die Dominanz der Steelers in der AFC North dem Ende entgegen geht. Einige Experten prophezeihen eine Wachablösung durch die Cleveland Browns, die sich mit Wider Receiver Odell Beckham Jr. verstärkt haben und neben einer soliden Defense nun auch über eine potente Offense verfügen. Auf der anderen Seite hatte Steelers-Headcoach Mike Tomlin in Pittsburgh noch keine Saison mit negativer Bilanz. Auch diesmal wird er liefern, denn kein Team versteht es besser, Talente zu entdecken und in ihr System einzubauen.

Den Beweis lieferte vergangene Saison schon Runningback James Conner, der während des Holdouts von Le’Veon Bell beinahe die identischen statistischen Werte wie der Star ablieferte.

8. Die Miami Dolphins sind rekordverdächtig schlecht

Die Miami Dolphins dürfen vom Super Bowl nicht einmal ansatzweise träumen. Die Delfine befinden sich mitten im Rebuild und werden kaum eine Chance haben, auch nur ein Spiel zu gewinnen. Unsere Prognose: 0-16. Als drittes Team nach den Detriot Lions (2008) und den Cleveland Browns (2017) wird Miami sieglos bleiben. Ein Last-Minute-Trade von Star-Tackle Laremy Tunsil unterstreicht diese Behauptung. Doch Fans der Dolphins sind einigermaßen gelassen - erhöht jede Niederlage doch die Chance, im nächsten Draft den nächsten Star-Spieler zu holen. Im Auge haben die Dolphins den Quarterback der College-Mannschaft der Alabama Crimson Tide, Tua Tagovailoa, der als nächstes Wunderkind gilt. Das Projekt hat auch schon einen Namen: "Tanking for Tua“.

9. Der Anfang vom Ende der Patriots-Dynastie

Zwar werden die New England Patriots mit Quarterback-Legende Tom Brady einmal mehr durch die Regular Season cruisen, doch am Ende findet der Super Bowl ohne die Patriots statt. Zwar stehen nach dem Abschied von Bradys persönlichem Aufpasser und Sicherheitsnetz, Tight End und Nebenerwerbs-Komiker Rob Gronkowski, mit Julian Edelman, Josh Gordon und Rookie-Sensation N’Keal Harry immer noch eine ordentliche Wide Receiver-Gruppe zur Verfügung - doch im AFC Championsship-Game ist diesmal Schluss. Dort wird der Staffel-Stab endgültig an die Kansas City Chiefs und deren Quarterback Patrick Mahomes übergeben. Nicht zuletzt aufgrund seiner No-Look-Pässe wird Mahomes bald Tom Brady beerben:

10. Hello again, Andrew Luck!

Schließlich noch ein kleiner Ausblick auf die 101. Saison, bei der wir ein Comeback erwarten. Vergangene Woche hat die NFL kurz den Atem angehalten, als bekannt wurde, dass der Quarterback der Indianapolis Colts, Andrew Luck, eine Woche vor dem Saisonstart aufgrund von vielen Verletzungen seine Karriere beenden wird. Die Colts mit Luck galten als Geheimfavorit auf den Super Bowl - diese Träume sind nun zerplatzt, was die Fans den Playmaker auch spüren ließen, als sie ihn ausbuhten.

Doch es gibt Spekulationen, dass dieser Move nur ein Manöver der Colts sein könnte, um die Gehaltsobergrenze (den sogenannten Salary Cap) der Colts nicht mit einem auf der Bank schmorenden Andrew Luck zu belasten. Nächste Saison werden die Karten dann neu gemischt, weshalb wir die Rückkehr von Andrew Luck und seines Parody-Twitter-Accounts erwarten.

Stand: 04.09.2019, 08:00