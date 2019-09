Super-Bowl-Sieger New England holte bei den Dolphins einen 43:0-Sieg. Gleich mit dem ersten Ballbesitz des Spiels kamen die Gäste bis in die Nähe der Endzone. Running Back Sony Michel musste schließlich beim zehnte Spielzug nur noch ein Yard bis zum ersten Touchdown überbrücken.

Für die nächsten Punkte sorgte dann Antonio Brown. Der Star-Receiver, der unter der Woche mit einem Streit in Oakland für seine Entlassung gesorgt und kurz danach seinen Vertrag mit den Patriots präsentiert hatte, fing einen 20-Yard-Pass von Quarterback-Legende Tom Brady in die Endzone. New England ging mit einem 13:0 in die Pause.

Drei Interception-Touchdowns

Auch in den beiden anderen beiden Viertelen diktierten Brady (264 Yards, zwei Touchdown-Pässe) und die Patriots-Offense die Partie. Ein Field-Goal von Steven Gostkowski aus 28 Yards und ein Touchdown von Brady selbst sorgten schraubten den Score nach oben.

Die Dolphins fielen danach wie schon beim 10:59 am 1. Spieltag gegen Baltimore auseinander. Gleich drei Mal fing New England einen Passversuch der Gastgeber ab und holte einen Touchdown. Am Ende stand es 43:0. Die Patriots haben damit nach dem klaren 33:3 zum Auftakt gegen Pittsburgh zwei Siege auf dem Konto.

Nächster Sieg für Baltimore

Ebenfalls ungeschlagen sind noch die Baltimore Ravens. Nach dem Punktefeuerwerk beim 59:10 am 1. Spieltag gegen Pittsburgh holten die Ravens mit ihrem stakren Offensivspiel um Quarterback Lamar Jackson (272 Yards, zwei Touchdown-Pässe) bei den Ariziona Cardinals einen 23:17-Sieg.

Zwar kam Arizona nach einem 9:20-Rückstand durch einen Touchdown von David Johnson und einer anschließenden Two-Point-Conversion noch einmal auf 17:20 heran, aber die Ravens hielten das Ergebnis und legten in der Schlussphase noch ein Field Goal zum 23:17 drauf.

Herzschlagfinale in Houston

Spannend machten es die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars. Mit einem Touchdown kam Jacksonville 30 Sekunden vor Schluss bis auf einen Punkte heran und ging danach mit einer Two-Point-Conversion auf Sieg.

Dort wurde DJ Chark Zentimeter vor der Linie von der Texans-Defensive gestoppt, so dass es beim 13:12 für Houston blieb.

red; sid; dpa | Stand: 15.09.2019, 22:31