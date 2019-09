Die Ravens gewannen am Sonntag (08.09.19) in Miami mit 59:10 und führten dabei schon zur Halbzeit mit 42:10. Miami, das nach einem Umbruch als eines der schwächsten Teams der Liga gehandelt wird, hatte noch nie zuvor in der Regular Season 59 Punkte kassiert.

"Historisch schlecht"

Lamar Jackson von den Baltimore Ravens nach der Partie gegen Miami

"Die Dolphins sind historisch schlecht", titelte "Miami Herald". Baltimores Quarterback Lamar Jackson war mit vier Touchdowns und 210 Yards Raumgewinn überragender Akteur.

Die Philadelphia Eagles, einer der Titelanwärter, starteten mit einem 32:27 gegen die Washington Redskins. Die ebenfalls hoch gehandelten Cleveland Browns erlitten dagegen einen Dämpfer, verloren 13:43 gegen die Tennessee Titans. Vorjahresfinalist Los Angeles Rams machte es richtig spannend und gewann bei den Carolina Panthers nur hauchdünn mit 30:27.

Krimi in New York

Einen Krimi mit Hochspannung bis zur letzten Sekunde erlebten die Fans auch in New York - allerdings mit keinem guten Ende für das Heimteam: Die Jets verloren das Duell mit den Buffalo Bills mit 16:17. Deutlich einseitiger verlief das Match zwischen den Jacksonville Jaguars und den hoch gehandelten Kansas City Chiefs, Kansas behielt am Ende mit 40:26 die Oberhand.

