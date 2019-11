Am traditionellen Thanksgiving-Day-Spieltag gewannen die Bills am Donnerstag (28.11.19, Ortszeit) in Dallas 26:15 (13:7). Quarterback Josh Allen verbuchte zwei Touchdowns (Pass, Lauf) und 231 Pass-Yards, Wide Receiver Cole Beasley überzeugte bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte mit 110 Yards. Cowboys-Quarterback Dak Prescott warf zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

Mit neun Siegen und drei Niederlagen belegt Buffalo den zweiten Platz in der AFC East. Dallas ist trotz sechs Niederlagen aus zwölf Spielen weiter an der Spitze der NFC East.

New Orleans Saints bezwingen Atlanta Falcons

Die New Orleans Saints besiegten Divisions-Rivale Atlanta Falcons mit 26:18 (17:9). Das Team von Quarterback-Star Drew Brees sicherte sich damit zu dritten Mal in Serie den Titel in der NFC South Division, der Startplatz in den Playoffs ist bereits vier Spieltage vor Saisonende sicher.

Vier Fieldgoals von Wil Lutz sowie zwei Touchdowns von Taysom Hill führten die Saints vorzeitig zu ihrem achten Divisionstitel. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir werden das genießen", sagte Brees. Der 40-Jährige knackte beim Heimsieg als erst zweiter Quarterback der NFL-Geschichte die Marke von insgesamt 10.000 Passversuchen und folgt damit auf Brett Favre (10.169).

Patriots und 49ers könnten folgen

Mit einer Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen ist New Orleans das drittbeste Team der gesamten NFL. Am Sonntag können mit Titelverteidiger New England Patriots und den San Francisco 49ers auch die beiden Teams mit der bislang besten Bilanz vorzeitig ihre Playoff-Teilnahme klarmachen. Im Vorjahr waren die Saints in der zweiten Playoff-Runde nach Verlängerung an den Los Angeles Rams gescheitert.

sid, dpa | Stand: 29.11.2019, 07:56