Die US-Football-Profiliga NFL und die Spielergewerkschaft NFLPA haben in der Diskussion um die Sicherheitsmaßnahmen eine Einigung erzielt. Es wird bei den Profis in den ersten zwei Wochen der Trainingscamps tägliche Coronatests geben, das gab die NFL in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Protesten der Spieler bekannt.

Liegt die Prozentzahl der positiv getesteten Profis zum Ende dieses Zeitraums unter fünf Prozent, sollen nach Angaben von NFL-Chefmediziner Allen Sills nur noch jeden zweiten Tag Kontrollen stattfinden. Andernfalls bliebe es bei täglichen Tests.

Kritik der Spieler über Twitter

Mehrere Starspieler hatten die Liga am Sonntag in einer gemeinschaftlichen Twitter-Aktion wegen Sicherheitsbedenken zum Handeln aufgefordert. "Ich mache mir Sorgen. Meine Frau ist schwanger. Das Trainingscamp beginnt bald. Und es gibt noch immer keinen klaren Plan für die Sicherheit der Spieler und Familien" , schrieb etwa Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks.

Jetzt reagierte die NFL. Laut Sills sollen die Corona-Regeln ständig überprüft und wenn nötig angepasst werden. "Sie ändern sich, wenn wir neue Informationen erhalten" , sagte Sills dem TV-Sender ESPN: "Das ist in der Medizin normal."

NFL kommt Spielern auch bei Preseason entgegen

Im zweiten Kritikpunkt, der Rolle der Preseason also der Vorbereitungsspiele vor Saisonbeginn, gibt es noch keine schlussendliche Vereinbarung. Allerdings berichtet ESPN, dass die Liga inzwischen angeboten hat, die Preseason-Spiele komplett zu streichen. Das erste Angebot das Programm von vier auf zwei Spiele zu reduzieren reichte den Spielern dem Vernehmen nach nicht aus.

Für die Spieler würde das Wegfallen der Preseason bedeuten: weniger Ansteckungsgefahr und mehr Zeit um die erforderliche Fitness zu erreichen, allerdings auch deutlich weniger Spielpraxis, Wettkampfhärte und die Trainer haben weniger Chancen ihre Konzepte umzusetzen und zu testen.

Zwei negative Tests vor dem Trainingsstart

Die Trainingscamps sollen am 28. Juli beginnen, die Saison am 10. September mit der Partie des Titelverteidigers Kansas City Chiefs gegen die Houston Texans. "Die Spielergewerkschaft hat sich für die strengsten Test-, Rückverfolgungs- und Behandlungsregeln eingesetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die von uns vereinbarten Testregeln sind entscheidend dafür, dass wir sicher zur Arbeit zurückkehren können und geben uns die beste Chance, zu spielen und die Saison zu beenden" , teilte die NFLPA mit. Die NFL-Stars müssen zweimal negativ getestet werden, bevor sie das Trainingsgelände ihres Klubs betreten dürfen.

Die beiden in New Jersey beheimateten Teams der New York Giants und der New York Jets haben am Montag bereits mitgeteilt, dass es bei deren Heimspielen bis auf weiteres keine Zuschauer geben wird.