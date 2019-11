Star-Quarterback Tom Brady führte die Patriots in der Nacht zu Montag (25.11.2019) im kalten und verregneten Foxborough zu einem 13:9 gegen die Dallas Cowboys und damit zu einem weiteren Rekord: Die Franchise ist das erste Team mit mindestens zehn Siegen in der Regular Season in 17 aufeinanderfolgenden Spielzeiten. Die Patriots stehen nach elf Spielen wie der vorherige Rekordhalter 49ers (16 Saisons) bei 10:1 Siegen.

Garoppolo und Rodgers überragen

Die San Francisco 49ers um Quarterback Jimmy Garoppolo haben derweil den zehnten Sieg der Saison gefeiert. Die Kalifornier besiegten im Topspiel die Green Bay Packers um Star-Quarterback Aaron Rodgers deutlich 37:8 (23:8).

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Der 28-jährige Garoppolo überzeugte mit zwei Touchdown-Pässen und 253 Wurf-Yards. 49ers Running Backs Raheem Mostert und Tevin Coleman steuerten jeweils einen Lauf-Touchdown zum Heimerfolg ihres Teams bei. Der 35 Jahre alte Rodgers warf einen Touchdown. Hinzu kam jedoch auch ein Fumble. Mit zehn Siegen und nur einer Niederlage bleibt San Francisco weiter das beste Team der NFC. Für Green Bay war es die dritte Pleite im elften Saisonspiel.

Späte Entscheidung

Die New Orleans Saints um Spielmacher Drew Brees schlugen Divisions-Rivale Carolina Panthers knapp 34:31 (17:15). Der 40-jährige Brees kam auf 311 Yards und drei Touchdowns.

Er warf allerdings auch eine Interception. Saints-Kicker Wil Lutz sorgte mit einem verwandelten 33-Yard-Field-Goal drei Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung.

sid, dpa | Stand: 25.11.2019, 07:36