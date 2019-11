Woche 10

NFL - Überraschende Pleite für New Orleans

Die New Orleans Saints haben in der US-Football-Profiliga NFL ihre zweite Saisonpleite - und die erste daheim - kassiert. Gegen die Atlanta Falcons, die bis dato nur einen Sieg einfahren konnte, setzte es am Sonntag (10.11.2019) eine deutliche 9:26-Heimpleite.