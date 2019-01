Was ist überhaupt der Super Bowl?

Das Finale der National Football League (NFL) findet am ersten Sonntag im Februar statt. Erstmals wurde es 1967 ausgespielt, jetzt gibt es die 53. Auflage. Rekordsieger sind die Pittsburgh Steelers mit sechs Erfolgen, dicht gefolgt von den New England Patriots, den Dallas Cowboys und den San Francisco 49ers (je fünf Siege). Offiziell heißt es Super Bowl LIII. Die römischen Zahlen wurden eingeführt, damit Jahreszahlen nicht für Verwirrung sorgen. Offiziell gehört die Partie im Februar 2019 noch zur Saison 2018.

Quarterbacks im Fokus

Das Duell zwischen Tom Brady von den Patriots und Jared Goff von den Rams gilt als Generationen-Duell. Brady (41) will seinen sechsten Super-Bowl-Sieg, für Jared Goff (24) ist es das erste NFL-Finale überhaupt. 17 Jahre trennen die beiden Quarterbacks. Dennoch ist der Respekt des Altmeisters vor dem Youngster groß. Denn ebenfalls im Alter von 24 Jahren stand Brady 2002 mit den Patriots selbst in seinem ersten Super Bowl und begründete seine Ära mit einem Erfolg gegen St. Louis.

Auch die Trainer im Mittelpunkt

Rams-Trainer Sean McVay hat es als jüngster Football-Trainer in den Super Bowl geschafft. Der 33-Jährige erreichte bereits in seiner zweiten NFL-Saison das Finale und trifft dort auf die doppelt so alte Trainer-Legende Bill Belichick. Der hat als fünfmaliger Champion die meisten Super-Bowl-Erfolge in der NFL-Geschichte aufzuweisen.

Wer ist Favorit?

Tom Brady (l.) und Jared Goff

Bei den Buchmachern geht New England leicht favorisiert ins Spiel, auch zahlreiche Experten sehen die Patriots aufgrund ihrer Erfahrung vorne. So holte das Team aus Massachusetts schon fünf Mal den Super Bowl - zuletzt 2014 und 2016. Aber schon im vergangenen Jahr wurden Brady & Co. die besseren Chancen gegen die Philadelphia Eagles zugeschrieben, die dann aber von Nick Foles zum Sieg geführt wurden. Dies will Rams-Spielmacher Goff dieses Jahr nachmachen.

Der Weg ins Finale

Die Patriots haben sich in der Vorrunde in der East Divison durchgesetzt, im Viertelfinale gab es einen Sieg gegen die Los Angeles Chargers, im Halbfinale einen Erfolg gegen die Kansas City Chiefs. Die Rams gewannen die West Division und feierten dann Siege gegen die Dallas Cowboys und die New Orleans Saints.

Wo wird gespielt?

Das Stadion in Atlanta

Zum dritten Mal nach 1994 und 2000 ist Atlanta in Georgia Austragungsort. Die neue Arena wurde erst 2017 fertiggestellt und hat ein verschließbares Dach, 75.000 Fans passen rein. Das Stadion ist die Heimat der Falcons. Das Team verpasste die Play-offs.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Siegerpokal des Super Bowl ist die Vince Lombardi Trophy. Vince Lombardi gewann als Trainer mit den Green Bay Packers den ersten Super Bowl. Für die Spieler des siegreichen Teams gibt es neben Ruhm und Ehre außerdem aus Gold und Diamanten bestehende Ringe. Jeder Spieler des Siegers erhält zudem eine Prämie von gut 118.000 Dollar. Für den Verlierer springen rund 59.000 Dollar pro Mann heraus.

Stellenwert in den USA

Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse der Welt. Im Durchschnitt sehen 90 Millionen Nordamerikaner die Endspiele, der Spitzenwert liegt bei 114,4 Millionen im Jahr 2015. Weltweit sind fast eine Milliarde Zuschauer dabei. Die großen US-Firmen produzieren ihre Werbespots teilweise extra für den Super Bowl. 30 Sekunden Werbezeit kosten rund fünf Millionen US-Dollar.

Spektakel rund um das Spiel

Die Show rund um den Super Bowl ist teils legendär. Vor der Partie wird das R&B -Duo Chloe x Halle "America the Beautiful" singen - eines der beliebtesten patriotischen Lieder in den Staaten. Die Soul-Sängerin Gladys Knight darf dann die Nationalhymne vortragen. In der Halbzeitpause treten die Pop-Rock-Band Maroon 5 sowie die Rapper Big Boi und Travis Scott auf.

Schiedsrichter unter Beobachtung

Wegen der anhaltenden Schiedsrichter-Debatte in der NFL werden Experten und Fans ein besonderes Auge auf die Referees haben. Im Halbfinale zwischen den New Orleans Saints und den Los Angeles Rams (23:26 n.V.) hatten die Schiedsrichter die Gastgeber mit einer krassen Fehlentscheidung benachteiligt. Rams-Verteidiger Nickell Robey-Coleman hatte Saints-Receiver Tommylee Lewis bei 1:45 Minuten Restspielzeit an der Seitenlinie weggerammt, bevor dieser den Ball fangen konnte - eine verbotene "Pass Interference".

Großer Tag für Quinton Peron und Napoleon Jinnies

Die beiden werden als erste männliche Cheerleader beim Super Bowl auftreten. Peron und Jinnies sind ausgebildete Tänzer und gehören seit dieser Saison zum Tanzteam der Rams, auch dies gab es in der NFL zuvor noch nicht. Zuvor traten Männer in der US-Profiliga nur als eine Art Stuntteam auf. "Es ist wie ein Märchen" , sagt Peron voller Vorfreude auf die Premiere.

Die ersten Zwillinge im Super Bowl

Als erste Zwillinge der NFL-Geschichte stehen die beiden Verteidiger Devin und Jason McCourty gemeinsam im Super Bowl. Der 27 Minuten ältere Devin spielt seit 2010 für die Patriots, sein Bruder Jason kam erst vor der dieser Saison aus Cleveland nach New England. Ihren Trainer Belichick stellen sie vor Probleme. Der Coach könne sie einfach nicht auseinander halten, sagt Devin: "Wenn es nach ihm ginge, würden wir unsere Trikots mit den Nummern den ganzen Tag tragen."

red/sid/dpa | Stand: 31.01.2019, 11:30