Edelman zu Brady: "Du bist zu alt!"

Dass es kein hübsches Spiel war, belegt wohl auch Edelmans Auszeichnung. Die großen Stars der Teams sind meist die Quarterbacks, doch diesmal prägte Tom Brady nicht so sehr das Spiel seiner Mannschaft. Die gewann das Spiel mit 13:3, zusammengerechnet ein Allzeittief an Punkten in der Geschichte des Super Bowls. Ein einziger Touchdown entschied das Spiel.

"Er hat das beste Spiel des Jahres gemacht", sagte Brady über Edelman. "Er ist ein Kämpfer, ich bin stolz auf ihn." Das Verhältnis der beiden Spieler gilt als große Freundschaft. Wie ein Bruder sei Edelman für ihn, sagte Brady mal. In den Playoffs brüllte Edelman den 41 Jahre alten Quarterback nach einem Touchdown-Pass an: "Du bist zu alt!" Ein freundschaftlicher Hinweis auf die Tatsache, dass Bradys baldiges Karriereende konstant in der Öffentlichkeit diskutiert wird.

Macht Brady weiter? "Wie kann Dich das nicht motivieren?"

Julian Edelman (links) und Tom Brady während der Saison

Sportlich und menschlich verstehen sich beide also. Wie lange die beiden noch zusammenspielen werden, ist allerdings offen. Brady ist seit 2000, Edelman seit 2009 Teil der Mannschaft. Edelman unterschrieb 2017 einen Vertrag bis 2019, Brady 2016 eine Verlängerung bis 2019.

Mindestens eine Saison haben die beiden also noch zusammen. Brady musste sich wieder fragen lassen, ob er weitermacht. Im Anblick der feiernden Fans sagte er nur: "Wie kann Dich das hier nicht motivieren?"

Nächster Halt für Edelman und Brady: Disney World

Doch die Zukunft war im Rausch des Sieges fast genauso wenig Thema wir Edelmans Dopingvergehen zu Saisonbeginn, das ihm vier Spiele Sperre einbrachte. Brady und Edelman griffen lieber den (Werbe-) Klassiker des Super Bowls auf und versprachen: "Wir fahren nach Disney World!"

Seit 1987 greifen immer wieder Spieler des Siegerteams den Spruch auf - häufig nehmen die Spieler später an Paraden in dem Freizeitpark teil.

nch | Stand: 04.02.2019, 12:22