Nach dem Offensiv-Spektakel im Vorjahr gab es beim diesjährigen Endspiel der NFL das Kontrastprogramm: Mit insgesamt nur 16 erzielten Punkten stellte das Duell einen neuen Rekord auf. Weniger Punkte wurden nur 1973 zwischen den Miami Dolphins und den Washington Redskins (14:7) erzielt. Damit erscheint es nur allzu logisch, dass die Defensiv-Reihen beider Teams das Spiel prägten.

In der ersten Halbzeit hätte es für den jungen Quarterback Jared Goff in Diensten der Rams kaum schlechter laufen können. Von sechs Ballbesitzphasen mussten vier nach den ersten drei Versuchen mit einem Punt aufgegeben werden, es gelangen lediglich zwei neue erste Versuche und nur 57 Yards Raumgewinn.

Rams-Defensive hält Los Angeles im Spiel

Die Rams-Defense konnte das fehlende Angriffsspiel stark auffangen. Sie behielt den Druck auf Tom Brady stets aufrecht und konnte dadurch den Rückstand bei nur drei Punkten halten. Der erste Field-Goal-Versuch von Stephen Ghostkowski über 46 Yards verfehlte zudem die Stangen. Lediglich gegen Wide Receiver Julian Edelman fehlte ein probates Mittel. Mit 7 gefangenen Bällen überbrückte Edelman bis zur Pause 93 Yards und sorgte damit für fast die Hälfte des Patriot-Raumgewinns (196 Yards insgesamt). Am Ende wurde er zum MVP, dem wertvollsten Spieler des Super Bowls gekürt.

Mit einem 3:0-Pausenstand und einer Partie, die lediglich bei Defensiv-Liebhabern für leicht erhöhten Puls sorgte, führte die Pop-Rock-Gruppe Maroon 5 aus Los Angeles durch die traditionell voluminöse Halbzeit-Show. Auch diese riss trotz Pyrotechnik und einiger namenhaften Gastauftritte die rund 75.000 Zuschauer in Atlanta nicht aus den Sitzschalen.

Das Spiel weiter geprägt von den Defensiven

Nach der Pause war das vorsichtige Abtasten zwar weitestgehend vorüber, trotzdem fehlte es an explosiven Offensivaktionen auf beiden Seiten. Nachdem früh im dritten Drittel Patriots-Safety Patrick Chung verletzt ausfiel, witterten die Rams eine Schwachstelle in der tiefen Verteidigung New Englands.

Ende des dritten Drittels warf Goff in die Endzone, fand dort seinen Wide Receiver Brandin Cooks, der durch einen groben Fehler in der Zonen-Verteidigung der Patriots sträflich frei stand. Hier wurde das Fehlen Chungs deutlich sichtbar, Cornerback Jason McCourty konnte durch einen langen Sprint und ein beherztes Eingreifen den Touchdown verhindern.

Einen für Los Angeles an diesem Abend bezeichnenden Rekord stellte Rams-Kicker Johnny Hekker auf. Bei dem achten seiner neun Punts schoß er den Ball über 65 Yards aus der eigenen Endzone und übertraf damit die Bestleistung aus dem Super Bowl 49 von Patriot Ryan Allen, der auch in diesem Endspiel für New England puntete.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Später Touchdown, spielentscheidende Interception

Sieben Minuten vor Ende gelang der erste Touchdown des Spiels durch den Patriot Sony Michel. Zuvor brachte Tom Brady sein Team mit einem Wurf über 35 Yards zu Tight End Rob Gronkowski auf zwei Yards vor die gegnerische Endzone.

Die Rams waren nun gefordert und lange sah es zunächst so aus, als hätte Headcoach Sean McVay eine passende Antwort. Doch kurz vor der Endzone der Patriots fing Dont’a Hightower einen Pass von Jared Goff ab.



Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Mit der verbleibenden Zeit konnten die Patriots die Uhr kontrolliert herunterspielen, erzielten ein weiteres Field Goal und konnten am Ende verdient den 13:3-Sieg nach Hause bringen.

Für New England ist es der sechste Titel innerhalb von 17 Jahren. Das Publikum in Atlanta zollte der Leistung von Headcoach Bill Belichick und Quarterback Tom Brady Tribut, immer wieder waren Brady-Rufe von den Rängen zu hören, auch wenn der 41-Jährige diesem Endspiel nicht seinen Stempel aufdrücken konnte. Damit zieht das Team aus Boston mit dem bisherigen Rekordmeister, den Piitsburgh Steelers, gleich.

Stand: 04.02.2019, 04:28