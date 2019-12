NFL - Ravens feiern Sieg im Spitzenspiel, Patriots verlieren

Titelverteidiger New England Patriots hat in der Football-Profiliga NFL seine zweite Saisonniederlage kassiert. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady verlor bei den Houston Texans mit 22:28 und blieb dabei vor allem in der Offensive unter seinen Möglichkeiten. Der 42-jährige Brady warf zwar drei Touchdown-Pässe, stand aber klar im Schatten von Houstons 18 Jahre jüngerem Spielmacher Deshaun Watson. Dieser zollte seinem großen Vorbild anschließend seinen Respekt: "Tom Brady ist der Größte aller Zeiten, und ich wollte vor seinem Rücktritt wenigstens einmal gegen ihn gewinnen." Trotz der Niederlage bleibt New England mit zehn Siegen und zwei Niederlagen weiter an der Spitze der AFC East.

Baltimores Lamar Jacksons (Nummer 8) in Aktion gegen die 49ers

Baltimore um Quarterback Lamar Jackson gewann hingegen knapp mit 20:17 (17:14) gegen San Francisco. Ravens-Kicker Justin Tucker sorgte bei auslaufender Spielzeit mit einem Field Goal aus 49 Yards für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Der 22 Jahre alte Jackson führte sein Team mit 105 Pass-Yards, 101 Lauf-Yards und zwei Touchdowns (Pass/Lauf) zum Heimerfolg.

Bei den Gästen überzeugte Running Back Raheem Mostert mit 146 Lauf-Yards und einem Touchdown. Sowohl Baltimore wie auch San Francisco haben nun eine Bilanz von zehn Siegen und zwei Niederlagen.

Liga- MVP (wertvollster Spieler) Patrick Mahomes erzielte beim 40:9 (21:0)-Kantersieg der Kansas City Chiefs gegen den Divisions-Rivalen Oakland Raiders zwei Touchdowns. Oaklands Spielmacher David Carr warf einen Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Quarterback Jared Goff führte die Los Angeles Rams mit 424 Pass-Yards und zwei Tochdown-Pässen zu einem 34:7 (16) bei den Arizona Cardinals.

Packers erfolgreich, erster Sieg für Bengals

Quarterback Aaron Rodgers warf beim deutlichen 31:13 (17:10) seiner Green Bay Packers gegen die New York Giants vier Touchdown-Pässe. Für die Packers war es der neunte Saisonerfolg.

Die Cincinnati Bengals feierten mit einem klaren 22:6 (17:6) gegen die New York Jets den ersten Sieg der laufenden Spielzeit. Die Bengals waren bis dato das letzte sieglose Team in der gesamten Liga.

dpa | Stand: 01.12.2019, 23:07