Dies gab das Team aus der amerikanischen Football-Liga NFL am Mittwoch (29.08.2018, Ortszeit) offiziell bekannt. Über die genauen Vertragsinhalte wurden allerdings keine Angaben gemacht.

Neue Dimension in der NFL

Medien spekulieren über einen Vierjahresvertrag, der mit 134 Millionen Dollar (114 Millionen Euro) dotiert sein soll, 103 Millionen Dollar davon sollen garantiert sein. Sowohl die garantierte Summe, als auch das durchschnittliche Jahresgehalt von 33,5 Millionen Dollar wären neue Bestmarken in der Profiliga.

"Es war ein unglaublicher Ritt über die vergangenen 13 Jahre. Ich freue mich mit der Gewissheit, dass meine Zukunft hier in Green Bay sein wird, in das 14. Jahr zu starten" , sagte Rodgers in einem Post auf Instagram.

Super-Bowl-Sieger und MVP

Rodgers, der von den Packers mit dem 24. Pick in der ersten Runde beim NFL-Draft 2005 ausgewählt wurde, führte Green Bay mit drei Touchdown-Pässen fast im Alleingang zum 31:25-Erfolg im Super-Bowl-Endspiel gegen die Pittsburgh Steelers im Jahr 2011.

Insgesamt kommt der 34-Jährige in seiner bisherigen NFL-Karriere auf 313 Touchdown-Pässe und 38.502 erworfene Yards. Rodgers wurde außerdem zweimal (2011, 2014) zum wertvollsten Spieler (MVP) der gesamten Liga gekürt.