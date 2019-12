AFC East

In der AFC East stehen die New England Patriots mit zehn Siegen trotz der jüngsten Niederlage gegen Kansas City eigentlich schon mit einem Bein unter den letzten zwölf. Zehn Siege hat der Titelverteidiger auf dem Konto. In den Cincinnati Bengals und am letzten Spieltag den Miami Dolphins treffen Tom Brady und Co. außerdem noch auf zwei der drei schwächsten Teams der Liga. Den Division-Titel könnte New England theoretisch trotzdem noch verlieren, denn nur einen Sieg dahinter stehen die Buffalo Bills. Am 16. Spieltag geht es in das direkte Duell zwischen den beiden Topteams der AFC East.

Prognose: Weil New England einen Sieg mehr auf dem Konto und das Hinspiel gewonnen hat und zudem das leichtere Restprogramm aufweist - die Bills müssen noch gegen die "erstarkten" New York Jets und die Pittsburgh Steelers antreten - dürften die Patriots es als Division Sieger trotz der aktuellen Formschwäche packen. Mit dann wohl zwölf oder dreizehn Siegen sollte es auch für ein Freilos in der ersten Runde reichen. Die Bills haben aber beste Chancen, selbst mit nur noch einem Sieg die Wild Card Round zu erreichen - und tun das auch.