"Es ist definitiv frustrierend" , sagte der sichtlich enttäuschte Wide Receiver Odell Beckham Jr. nach der Niederlage seiner New York Giants gegen die New Orleans Saints am vergangenen Wochenende.

Eigentlich wollten die Giants die schwache und von Verletzungspech geprägte Saison 2017 - sie gewannen nur drei von 16 Spielen - vergessen machen. Vor allem auf die Offensive-Line hatte sich Manager Dave Gettleman in der Spielpause konzentriert, er holte Left Tackle Nate Solder und Guard Patrick Omameh zu den Giants. Im 2018 NFL-Draft wählte Gettleman mit Will Hernandez in der zweiten Runde einen weiteren Guard.

Viel investiert

Cheftrainer Ben McAdoo wurde gefeuert, der Offensiv-Koordinator der Minnesota Vikings, Pat Shurmur als neuer Chefcoach präsentiert. Im 2018 NFL-Draft hatten die New York Giants den zweiten Pick. Gettleman musste sich entscheiden: sollte er auf die Zukunft setzen und einen der Quarterbacks - Sam Darnold, Josh Allen oder Josh Rosen - wählen oder weiter auf Eli Manning bauen, der mit den Giants zwar zwei Superbowls gewann, in den vergangenen beiden Jahren aber nur durchschnittlich aufspielte.

Gettleman entschied sich für Manning und wählte Saquon Barkley, einen äußerst talentierten Runningback für die Offensive. Vier Spieltage sind nun gespielt und die Enttäuschung der Giant-Fans ist groß: Sie konnten nur einen einzigen Sieg bejubeln. Die vor Saisonbeginn hochgelobte Offensive erzielte viel zu wenige Punkte, nur drei Teams der NFL waren noch erfolgloser.

Wenig Unterstützung für Barkley

Wie kann das sein, wenn die Offensive der Giants doch gespickt ist mit Talenten? Odell Beckham Jr. gehört zu den besten Receivern in der NFL. Sterling Shepard ist ein ausgezeichneter Slot-Receiver. Tight End Evan Engram bereitet gegnerischen Trainern Kopfschmerzen wegen seiner Schnelligkeit. Saquon Barkley galt im College als einer der besten Runningbacks aller Zeiten. Warum also funktioniert diese Offensive nicht?

Einer der Gründe ist das schwache Blocken der Offensive-Line, Barkley muss viel zu viele Yards auf eigene Faust erlaufen. Nur selten werden für ihn Laufwege freigeblockt, im Passspiel sind die Spielzüge und die Entscheidungen von Eli Manning zu konservativ. Oft werden kurze Pässe geworfen, anstatt einem Top-Spieler wie Odell Beckham lange Pässe zu geben.

Kreativer und überraschender werden

Quarterback Manning bleibt mit seinen Yards auch weit hinter Spielmachern wie Joe Flacco (Baltimore Ravens) oder Blake Bortles (Jacksonville Jaguars) - deren Passempfänger allerdings bei weitem nicht so talentiert sind wie Mannings Teamkollegen.

Den Giants ist klar: Wollen sie nicht wieder eine verkorkste Saison erleben, müssen sie kreativer und überraschender werden und ihre besten Angreifer ins Spiel bringen. Die Chiefs oder die Rams machen es ihnen vor. Manning muss bessere Entscheidungen treffen und größere Risiken bei seinen Würfen eingehen, sonst werden die Giants noch bitter bereuen, nicht doch einen der Rookie-Quarterbacks gewählt zu haben.

Stand: 05.10.2018, 08:30