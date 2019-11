Es sind gerade aufregende Tage für den Footballer Colin Kaepernick. Am Samstag (16.11.2019) wird er in Atlanta/Georgia ein privates Training für interessierte Teams abhalten, das hat die NFL bestätigt. Kaepernick schrieb auf Twitter, er sei "in Form und seit drei Jahren dazu bereit. Ich kann es nicht abwarten, die Trainer und Manager am Samstag zu sehen" .

"Elf Teams - Arizona, Atlanta, Cleveland, Denver, Detroit, Miami, New England, die New York Giants, die New York Jets, Tampa Bay und Washington - haben sich bereits zur Teilnahme verpflichtet" , teilte die Liga mit. Es ist davon auszugehen, dass noch mehr Vereine nachziehen werden. Videomaterial vom Training, das vom früheren NFL-Coach Hue Jackson geleitet wird, sowie einem anschließenden Interview mit Kaepernick werde allen 32 Klubs zur Verfügung gestellt, heißt es weiter.

Beinahe drei Jahre sind vergangen, seitdem Kaepernick zum bislang letzten Mal in der NFL aufgelaufen ist. Jetzt bekommt Kaepernick, der seit seinem Vertragsende bei den San Francisco 49ers im März 2017 ohne Verein ist, die Chance, sich für ein Comeback zu empfehlen.

Kaepernicks Engagement gegen Rassismus und Polizeigewalt

Während der Spielzeit 2016/17 hatte Kaepernick mit seinem Kniefall bei der US-Hymne gegen Rassismus und Polizeigewalt in Amerika protestiert - und dafür viel Anerkennung bekommen. "Ich werde nicht für die Flagge eines Landes aufstehen, in dem Schwarze und andere Minderheiten unterdrückt werden" , hat Kaepernick einmal gesagt. Unterstützung erhielt er in dieser Ansicht von der politisch sehr engagierten Weltfußballerin Megan Rapinoe. "Solange die NFL Colin wegen seines Kniefalls effektiv ausschließen kann, wäre es ein Schlag in sein Gesicht, mit dem Protest gegen das System aufzuhören" , sagte Rapinoe.