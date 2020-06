Kurze Rückblende ins Jahr 2016. Am Anfang seines Protests saß Colin Kaepernick auf der Bank am Spielfeldrand, als die Nationalhymne gespielt wurde. Erst zwei Wochen später wurde er gefragt, warum er das tue. Kaepernick sagte, was er seitdem immer sagt: Er wolle protestieren gegen Rassismus und gegen Polizeibrutalität. Und nein, betonte der damalige Quarterback der San Francisco 49ers von Beginn an, er drücke damit keinen Mangel an Respekt für die Hymne, die Fahne und das Militär aus.

Eine Woche später, am 1. September 2016, ging Kaepernick beim Vorbereitungsspiel der 49ers gegen die San Diego Chargers dann erstmals auf die Knie, genau genommen auf sein rechtes. Kaepernick (32) ist Sohn eines Afroamerikaners und einer Weißen, er wurde großgezogen von weißen Adoptiveltern. "Ich weiß" , sagte er nach dem ersten Kniefall, "dass meine Aktion Konsequenzen haben wird." Aber: "Ich kann nicht in den Spiegel schauen und zusehen, wie Menschen sterben, die die gleichen Chancen wie ich verdient hätten." Die Konsequenz für den Quarterback, der die 49ers im Februar 2013 fast zum Sieg im Super Bowl geführt hatte: Er hat keinen Job mehr.

Politische Entscheidung gegen Kaepernick

Und er bekam auch keinen mehr. Nicht einmal als Backup. Dass Kaepernick sportlich möglicherweise seinen Leistungszenit bereits überschritten haben könnte, ist gar nicht einmal unwahrscheinlich. Dass aber ein Quarterback, der mit 32 körperlich noch lange nicht am Ende seiner Schaffenszeit ist und der als prägender Spieler ein Team in den Super Bowl führen konnte, nicht einmal einen Kaderplatz bei einem der schwächeren Teams bekommt, ist offensichtlich keine sportlich begründete Entscheidung. Auch die Posse um ein von der Liga ins Leben gerufene Show-Training hatte jüngst einen faden Beigeschmack.

Rufe werden lauter

Dieser Tage werden die Bilder des knieenden Kaepernick millionenfach in den sozialen Netzwerken geteilt. Daneben die verstörenden Bilder von Polizeigewalt aus Minneapolis, die im brutalen Tod von George Floyd mündete. " This is why" , steht über den Fotos, die Basketball-Superstar LeBron James wenige Stunden nach dem schrecklichen Vorfall bei Instagram postete - gepaart mit der Frage: " Do you unterstand NOW!!??!!??" Frei übersetzt: " Das ist der Grund für den Protest von Kaepernick - versteht ihr es jetzt? "

Angesichts der Massenbewegung der #BlackLivesMatter-Initiative kann sich nun offenbar auch die NFL nicht mehr hinter den Äußerungen von US-Präsident Donald Trump verstecken. Der hatte damals angesichts der "Take-a-Knee"-Bewegung, die auf Kaepernicks Protest folgte, gesagt: "Wäre es nicht toll, wenn die NFL-Besitzer zu denen, die unserer Flagge keinen Respekt zollen, sagen: Runter vom Feld mit dem Hurensohn! Sofort. Raus. Er ist gefeuert!"

Die NFL rudert (langsam) zurück

Ihr Chef Roger Goodell hat sich auf Druck prominenter schwarzer Spieler, aber auch weißer Stars wie Tom Brady oder Aaron Rodgers, nun in der Tat entschuldigt: Den Umgang mit den Protesten der Spieler habe die NFL verbockt. Den Namen Kaepernick erwähnte er nicht.

Die Kehrtwende von Goodell ist vielen Spielern und Meinungsführern nicht genug. "Die NFL hat es noch immer nicht hinbekommen" , sagte Malcolm Jenkins von den New Orleans Saints. So lange "sie sich nicht gezielt bei Colin Kaepernick entschuldigen oder ihn einem neuen Team zuteilen, werden sie auch nicht auf der richtigen Seite der Geschichte ankommen".

LA-Teams als heiße Kandidaten

Pete Carroll ist Headcoach der Seattle Seahawks und erklärte jetzt, 2017 über eine Verpflichtung Kaepernicks nachgedacht zu haben und ergänzte am Donnerstag (11.06.2020, Ortszeit) gegenüber ESPN , in all der Zeit habe ihn nie jemand nach dem Treffen mit Kaepernick gefragt: "Ich habe nie mit einem anderen Cheftrainer darüber gesprochen. Ich habe bis heute mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe heute einen Anruf bekommen." Er werde nicht sagen, von wem der Anruf kam: "Ich weiß, dass jemand interessiert ist. Also werden wir sehen, was damit passiert."

Carroll sagte, er bedauere, Kaepernick nicht verpflichtet zu haben. Er habe sich dagegen entschieden, weil er in ihm einen Stammspieler gesehen habe und die Seahawks schon damals Russell Wilson gehabt hätten. Er sei davon ausgegangen, dass Kaepernick bei einem anderen Team einen Vertrag bekommen und Startspieler werden würde.

Das passierte nicht. Ob Carrolls Aussagen über eine mögliche Verpflichtung in der Vergangenheit der Wahrheit entsprechen, lässt sich inzwischen wohl nicht mehr nachprüfen. Es ist aber wahrscheinlich, dass an dem potenziellen aktuellen Interesse eines Teams etwas dran ist. Immer wieder kommen Gerüchte auf, eines der beiden Teams aus Los Angeles, die Rams und die Chargers, könnten Kaepernick auf dem Zettel haben.

PR-Stunt für die gute Sache?

Sollte Kaepernick eine Chance bekommen, sich sportlich noch einmal in der NFL zu beweisen, wäre das für ihn und für viele seiner Kollegen wahrscheinlich eine große Genugtuung. Nach eigenen Angaben trainiert er bis heute so als würde er sich auf eine anstehende Saison vorbereiten.

Es besteht aber die reale Gefahr, dass die Liga und gegebenenfalls auch das zukünftige Team Kaepernicks dessen Verpflichtung vor allem als Teil einer Image-Kampagne sehen. Andererseits ist ein PR-Stunt, der die gute Sache unterstützt, immer noch die Unterstützung der guten Sache. Es bleibt ein schwieriges Kapitel, in dem die NFL und ihre Teams wohl auch in der Nachbetrachtung zu Recht niemals gut da stehen werden. Aber vielleicht findet es zumindest ein positives Ende.

red/sid/dpa | Stand: 12.06.2020, 14:04