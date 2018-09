Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge haben sich die New England Patriots am 4. Spieltag der US-amerikanischen National Football League (NFL) eindrucksvoll zurück gemeldet. Gegen die zuvor ungeschlagenen Miami Dolphins gewann das Team um Star-Quarterback Tom Brady am Sonntag (30.09.2018) im heimischen Foxboro Field mit 38:7.

Nach einem Field Goal von Stephen Gostkowski im ersten Viertel drehte der fünfmalige Super-Bowl-Gewinner im zweiten Durchgang auf. Cordarelle Patterson nach einem 55-Yards-Pass von Brady, James White mit einem 22-Yard-Lauf und schließlich Philipp Dorsett mit einem artistischen Catch in der Endzone erhöhten auf 24:0 zur Pause. Ein weiterer Pässe von Brady auf James White und ein Lauf von Sony Michel in der zweiten Halbzeit machten den Kantersieg der Patriots perfekt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Einen absoluten Gala-Tag erwischte Mitchell Trubisky, Quarterback der Chicago Bears. Der 24-Jährige, der seine zweite NFL-Saison spielte, steuerte sechs Touchdown-Pässe zu Chicagos 48:10-Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers bei und stellte damit einen neuen Klub-Rekord auf. Trubsiky brachte 19 von 26 Pässen an den Mann und schaffte damit 354 Yards Raumgewinn. Mit drei Siegen aus vier Spielen bleiben die Bears damit in ihrer Division vor den Green Bay Packers (22:0 gegen Buffalo) auf Rang eins.

Auch eine starke Leistung von Rookie Calvin Ridley reichte den Atlanta Falcons gegen die Cincinnati Bengals nicht zum Heimsieg. Der 23 Jahre alte Wide Receiver steuerte zwei Touchdowns und 54 Yards für die Falcons bei. Doch durch einen Touchdown sieben Sekunden vor Schluss entführten die Bengals noch einen knappen 37:36-Sieg. Beim 34:37 der Indianpolis Colts nach Verlängerung gegen die Houston Texans erzielte der 45-jährige Adam Vinatieri die Field Goals 566 und 567 seiner Karriere und ist damit neuer Rekord-Kicker der NFL.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bereits am Donnerstag waren die Los Angeles Rams ihrer Rolle als Mitfavorit gerecht geworden und landeten einen 38:31-Sieg gegen die Minnesota Vikings. Damit sind die Rams neben den Kansas City Chiefs (Dienstag in Denver) das noch einzig ungeschlagene Team.

red | Stand: 30.09.2018, 22:35