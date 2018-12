Während acht Teams in der ersten Play-off-Runde um den Einzug in die Divisional-Runde kämpfen, können sich die New England Patriots in Ruhe auf den kommenden Gegner vorbereiten. Nach dem 38:3-Sieg gegen die New York Jets hat sich das Team von Quarterback Tom Brady eine freie Woche gesichert. Für den Rest der AFC East ist die Saison beendet. Das Spiel zwischen den Miami Dolphins und Buffalo Bills (17:42) hatte lediglich statistischen Wert.

Den Sieg in der AFC South konnten zeitgleich die Houston Texans feiern. Die Texaner feierten einen 20:3-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars, die nach der knappen Halbfinal-Niederlage im Vorjahr nicht den eigenen Erwartungen in dieser Saison gerecht werden konnten.

Saint bereits im Schongang

Teddy Bridgewater beim Spiel gegen Carolina

Nicht nur eine freie Woche, sondern auch das Heimrecht in den Play-offs hatten sich die New Orleans Saints schon vergangene Woche gesichert. Das letzte Spiel verloren die Saints gegen Carolina nicht zuletzt deswegen deutlich mit 14:33. MVP -Kandidat Drew Brees über die gesamte Spielzeit geschont, für ihn übernahm Teddy Bridgewater die Position des Quarterbacks. Für Bridgewater war es der erste Einsatz als Starter seit 2015 und einer Serie von schweren Verletzungen.

Enttäuschende Saison geht für Green Bay zu Ende

Bei der deutlichen 0:31-Niederlage der Packers gegen die Detroit Lions auf dem heimischen Lambeau Field beendet Green Bay die nächste enttäuschende Saison mit nur sechs Siegen bei neun Niederlagen und einem Unentschieden. Quarterback Aaron Rodgers musste im zweiten Viertel wegen einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen. DeShone Kizer ersetzt ihn, ohne Punkte dabei Punkte für die "Cheeseheads" erzielen zu können.

Die Dallas Cowboys, bereits Division-Sieger der NFC East und damit Play-off-Teilnehmer, konnten bei dem knappen 36:35-Sieg gegen die New York Giants durch eine späte Two-Point-Conversion Selbstvertrauen für die Wild-Card-Runde tanken. Ebenfalls spannend bis zuletzt war die Partie der Atlanta Falcons, die mit einem Field Goal in der Schlusssekunde die Tampa Bay Buccaneers mit 34:32 bewingek konnten. Für beide ist die Saison allerdings beendet.

