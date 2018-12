Nach zuletzt starken Wochen haben die Dallas Cowboys in Woche 15 der US-Football-Liga NFL eine empfindliche Niederlage bei den Indianapolis Colts kassiert. Die Texaner verloren mit 0:23, haben trotz des Debakels aber immer noch beste Chancen auf eine Play-off-Teilnahme.

Die Cowboys stehen nach der sechten Saisonniederlage bei einer Bilanz von 8-6. Damit führen sie die wohl spannendste Division, die NFC East, weiterhin an. Die Washington Redskins (7-7) und die Philadelphia Eagles (6-7) haben immer noch Chancen, die Cowboys abzufangen.

Indianapolis steht seinerseits ebenfalls bei 8-6 und belegt damit den zweiten Platz in der AFC South hinter den Houston Texans (10-4). Die Colts erhalten durch den überzeugenden Erfolg ihre Chancen auf eine Wildcard für die Play-offs. Ebenso wie die Baltimore Ravens (8-6), durch deren 20:12-Erfolg gegen die Tampa Bay Buccaneers.

Chicago Bears qualifizieren sich für Play-offs

Ein Play-off-Ticket sicher haben seit Sonntagabend (16.12.18) die Chicago Bears (10-4). Sie besiegten die Green Bay Packers im Divisions-Duell mit 24:17 und können nicht mehr von Platz eins der NFC North verdrängt werden. Für die Packers um Quarterback Aaron Rodgers ist der Play-off-Traum damit vorbei. Das Team um den deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown hat nach der achten Saisonpleite keine Chancen mehr, im Januar noch dabei zu sein.

Die Bears sind nach den Los Angeles Rams (11-2) und den New Orleans Saints (11-2) das dritte Team in der NFC, dass einen Play-off-Platz sicher hat. In der AFC sind bisher nur die Kansas City Chiefs (11-3) und die Los Angeles Chargers (11-3) sicher qualifiziert.

40-Punkte-Spiele von Atlanta und Minnesota

Überzeugende Siege fuhren die Minnesota Vikings und die Atlanta Falcons ein. Die Vikings, die alleine drei Touchdowns im ersten Viertel machten, bezwangen die Miami Dolphins mit 41:17. Atlanta, mit dem stark aufgelegten Quarterback Matt Ryan, siegte gegen die Arizona Cardinals mit 40:14, hat aber keine Chancen mehr auf die Play-offs. Minnesota (7-6) befindet sich dagegen weiter im Rennen.

Die New York Giants unterlagen den Tennessee Titans mit 0:17 und verpassen die Endrunde zum sechsten Mal in den vergangenen sieben Jahren. Die Titans haben mit einer Bilanz von 8-6 weiterhin Chancen auf eine Play-off-Teilnahme.

