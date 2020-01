Richard Sherman im Super Bowl - Rückkehr auf die große Bühne

Er sank in die Hocke, der rechte Arm stützte den müden Oberkörper auf dem Rasen ab. Sein Haupt war gesenkt, die NFC -Siegerkappe tief ins Gesicht gezogen und durch die Stadionanlage dröhnte "Don’t Stop Believing“ von Journey.

Nach dem Triumph über die Green Bay Packers zeigte sich Richard Sherman ergriffen vom Einzug in den Super Bowl 54, denn er hat nicht nur eine lange Reise hinter sich, sondern auch nie aufgehört, an sich zu glauben. Es ist bereits das dritte Endspiel, das einer der besten Cornerbacks der Liga bestreiten darf.

Erst die „ Legion of Boom “, dann ausgebremst

In seinen ersten Jahren profitierte Sherman von der defensiven Spielweise Seattles und spielte sich, auch durch mangelnde Konkurrenz, schnell in die Startformation. Mit ihm bildete sich 2012 die "Legion of Boom“, die zahlreiche Defensiv-Rekorde brach und als eine der dominierendsten Secondarys der NFL -Geschichte gilt. Ihren Zenit erreichten die Legion 2014 mit der Meisterschaft, im folgenden Jahr scheiterte man nur knapp im Super Bowl an den New England Patriots.

Als sich der Verbund nach und nach auflöste, schien auch die Formkurve Shermans einzubrechen, ohne dabei jemals wirklich schlecht zu sein. Im November 2017 riss Shermans rechte Achillessehne und damit seine Serie von 106 Einsätzen in Folge. Am Ende der Saison erzielten die Seahawks und der Cornerback keine Einigung über eine Vertragsverlängerung und er wurde entlassen. Nur einen Tag später trocknete die Tinte in San Francisco.

Zuerst viel Spott

Dafür erntete er zunächst Spott, denn er ließ sich "lediglich" drei Millionen Dollar als festes Gehalt zusichern. Nachdem die erste Saison in Kalifornien für das gesamte Team schlecht lief, hat sich das Blatt nun gewendet. Die 49ers stehen im Super Bowl, Sherman selbst hat mit sämtlichen Boni wie Einsatzprämien und Berufungen in das All-Star-Team bereits über 30 Millionen Dollar verdient - seine Rechnung ging sportlich und finanziell voll auf.

Große Klappe, viel dahinter

Als er mit den Seattle Seahawks 2014 gegen die 49ers in den Super Bowl 48 einzog, gab er das wohl legendärste Interview auf einem Football-Feld. " Ich bin der beste Cornerback der Liga. Wenn man mich mit einem so traurigen Receiver wie Crabtree auf die Probe stellt, kommt das eben dabei heraus. Wage es nicht, dir den Mund über den Besten zu zerreißen!“ , schrie er in das Mikrofon einer Reporterin. Gemeint war Wide Receiver Michael Crabtree, dem er im letzten Spielzug den Ball in der Endzone im letzten Moment wegschlug und damit den Sieg sicherte.

Image eines Gangsters

Auch in den sozialen Medien, lässt er sich immer wieder zu Wortgefechten hinreißen, wie zuletzt mit Cornerback-Legende Darrelle Revis, der sich lediglich über seine Spielweise äußerte. Er wünsche ihm während des Super Bowls viel Spaß auf dem Sofa und stellt seine Leistungen klar über die seines Kritikers. Die Art, wie er sich ausdrückt, die Kanäle, die er wählt und die Botschaften, die er teilweise übermitteln will, brachten ihm in der Liga das Image eines "Gangsters" ein.

Sherman wuchs in Compton auf, einem Vorort von Los Angeles, der besonders Mitte der 80er Jahre bekannt war für eine hohe Kriminalitätsrate und Bandenkriege. Doch Shermann, der Stanford-Absolvent, hat auch eine andere Seite: Nicht nur bei Mitspielern zeigt er sich hilfsbereit, er engagiert sich auch in großem Maße für Bedürftige in seiner Heimatstadt.

Leitwolf einer jungen Defensive

Nächste Station - Super Bowl: Die 49ers-Defense feiert den Sieg über die Green Bay Packers im NFC-Championship-Spiel

Der Super Bowl ist ein wahrer Charaktertest, besonders für junge Spieler. Um bei dem Aufruhr neben dem Platz den Fokus und die notwendige Lockerheit zu bewahren, braucht es erfahrene Spieler wie Sherman, die unter dem Druck erst richtig aufblühen.

Junge Defensive bei dern 49ers

Wenn die 49ers der spektakulären Offensive der Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes begegnen, ruht die größte Hoffnung der Kalifornier auf ihrer Defensive. Keine andere Verteidigung versteht es in dieser Spielzeit so gut, den gegnerischen Spielmacher unter Druck zu setzen.

Der Rookie-Defensive End Nick Bosa (22 Jahre) spielt eine überragende Debüt-Saison, mit DeForest Buckner (25) und Arik Armstead (26) stehen ihm wuchtige Tackles zur Seite.

Sherman kann der Schlüssel sein

Richard Sherman ist das Herz der zweitbesten Passverteidigung der Liga und der Schlüssel, um die zweitbeste Passoffensive stoppen zu können. Bringen seine Kollegen Mahomes häufig genug in Bedrängnis, kann Sherman mit all seiner Spielintelligenz und Erfahrung auch einen so schnellen und dynamischen Wide Receiver wie Tyreek Hill auf Sparflamme halten.

Hill selbst verkündete bereits seine Vorfreude auf das Duell und hofft auf einen Trikottausch nach dem Finale.

Stand: 31.01.2020, 09:35