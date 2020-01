Nach einer atemberaubenden Aufholjagd gewannen die Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes am Sonntag (12.01.2020/Ortszeit) mit 51:31 gegen die Texans und bekommen es nun im Championship Game der AFC im eigenen Arrowhead Stadium mit Favoritenschreck Tennessee Titans zu tun. Die Titans hatten die Baltimore Ravens, das beste Team der regulären Spielzeit ausgeschaltet, zuvor schon Titelverteidiger New England Patriots.

In Kansas City waren zunächst die Texans am Zug und gingen gegen konsternierte Chiefs mit 24:0 in Führung. Danach bot sich das umgekehrte Bild: Begünstigt durch teils haarsträubende Fehler der Gäste erzielten die Chiefs im zweiten Viertel binnen 3:24 Minuten drei Touchdowns, kamen auf 21:24 heran und gingen noch vor der Halbzeit mit einem weiteren Touchdown erstmals in Führung. Chiefs-Cheftrainer Andy Reid nannte das Duell in der Pause ein "wildes Spiel". Insgesamt gelangen den Gastgebern sechs Touchdowns in Serie, drei durch Damien Williams und drei durch Travis Kelce.

Patrick Mahomes kam auf über 321 geworfene und 53 gelaufene Yards sowie fünf Touchdown-Pässe.

Packers zur Pause klar vorn

Im zweiten Spiel des Sonntags gewannen die Green Bay Packers mit 28:23 gegen die Seattle Seahawks. Die Packers führten zur Halbzeit bereits mit 21:3, nach zwei Touchdown-Läufen von Running Back Aaron Jones und einem gefangenen Touchdown von Davante Adams. Quarterback Aaron Rodgers, dessen Offensive ohne Ballverlust blieb, gelang ein weiterer Touchdown-Pass auf Adams in der zweiten Halbzeit.

Seattle war auf dem Weg zu einem Comeback - wie vor fünf Jahren, als die Packers das NFC-Championship-Game gegen Seattle nach einer 16:0-Halbzeitführung noch 22:28 nach Verlängerung verloren. Doch dieses Mal konnten sie die Seahawks-Offensive um Quarterback Russell Wilson kurz vor Ende entscheidend stoppen. Am Ende verlor Seattle zum neunten Mal in Serie in Green Bay und wartet im Lambeau Field seit 1999 auf einen Sieg.

Für die Packers geht es nun bei den San Francisco 49ers um den Einzug in den Super Bowl, der am 2. Februar in Miami gespielt wird.

dpa/sid/red | Stand: 13.01.2020, 07:00