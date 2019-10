Tony D’Amato hat es gespürt, als die Zeit für einen Wechsel gekommen war. Dem Trainer der Miami Sharks im Football-Kultfilm "Any given Sunday" ("An jedem verdammten Sonntag"), gespielt von Hollywood-Legende Al Pacino, war plötzlich klar, dass er seinen jungen Quarterback Willie Beamen (gespielt von Jamie Foxx) anstelle von Alt-Star Jack Rooney (Dennis Quaid) spielen lassen musste, um zu gewinnen. Jünger, schneller und athletischer war Beamen gegenüber dem alternden Rooney und die Auswechslung deshalb unvermeidlich.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch im echten NFL-Leben stehen derzeit einige altgediente, klassische Quarterback-Veteranen wie Ben Roethlisberger (Ellenbogen-OP) und Drew Brees (Daumen-Verletzung) an der Seitenlinie und müssen zusehen, während sich die Rookies anschicken, die NFL ordentlich aufzumischen.

Was die Jungen von den Alten unterscheidet? Im Gegensatz zu Quarterbacks wie Roethlisberger oder Brees, die eigentlich reine "pocket passer" sind, also sich kaum aus ihrer kleinen Passer-Zone hinter dem Center rausbewegen, sind die neuen, modernen Quaterbacks oftmals agiler und können auch Spielzüge mit ihren Beinen, also Yard-Gewinn durch eigene Runs, kreieren. Drei dieser Neulinge auf der Quarterback-Position stellt sportschau.de hier vor.

Daniel Jones – wie Eli Manning, nur besser?

Die New York Giants mussten sich einiges anhören, als sie im diesjährigen Rookie-Draft Daniel Jones an Position 6 auswählten. Für viele Experten gab es deutlich bessere Spieler als den 22-jährigen von der Duke University, die eher als Basketball-Uni und nicht aufgrund ihres großartigen Football-Programms bekannt ist. Man las dann oft, Giants General Manager Dave Gettleman habe sich bei der Entscheidung für diesen Transfer vielleicht auch von Äußerlichkeiten verleiten lassen, schließlich sehen sich Jones und Manning zum Verwechseln ähnlich.

Doch Jones hat bereits nach zwei Wochen Manning - immerhin zweimaliger Super-Bowl-Champion - als Quarterback bei den Giants abgelöst und gleich sein erstes Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers gewonnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dabei hat er nicht nur mit feinen Pässen und kühlem Kopf überzeugt, sondern auch mit diversen Runs, die viele Giants-Fans davon träumen lassen, sich auf dieser Position vielleicht doch verbessert zu haben.

Kyler Murray – Mr. Heisman 2.0

Nach Baker Mayfield (Cleveland Browns, 2018) ist Kyler Murray (Arizona Cardinals, 2019) innerhalb von zwei Jahren der zweite Quarterback von der Oklahoma University, der sich die Heisman-Trophäe als bester College-Spieler sichern konnte und dann im Draft an Nummer 1 gepickt wurde.

Kyler Murray

Dabei bestritt niemand das Talent von Murray, der auch ein exzellenter Baseball-Spieler ist und sich erst spät für Profi-Football entschied. Jedoch waren sich viele Experten nicht sicher, ob Murray bei einer Körpergröße von nur 1,78 Meter dem physischen Spiel der NFL standhalten könne.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bislang hat Murray jedoch die Erwartungen erfüllt, auch wenn seine Cards bislang erst einen Sieg einfahren konnten. Welches Potential in ihm schlummert, hat Murray bereits in diesen ersten Wochen mehrfach angedeutet.

Gardner Minshew II. – durch Style zur Marke

Gardner Minshew II. kam bei den Jacksonville Jaguars eher durch einen unglücklichen Umstand zur Starting-Quarterback-Position. Nick Foles, Superbowl-Held der Philadelphia Eagles 2017, war erst vor der Saison als Starting-Quaterback zu den Jaguars gewechselt, doch er brach sich bereits im ersten Saisonspiel das Schlüsselbein: Zeit für den Backup, Gardner Time!

Neben seinem sportlichen Erfolg (bereits zwei Siege gegen Tennessee und Denver) haben vor allem Minshews Äußeres und sein Style ihn zu einer Marke in der NFL werden lassen. Extravagante Kleidung, ein 70er-Jahre Oberlippenbart und dann die Aufwärmübungen, die er nur spärlich bekleidet in der Kabine absolviert – all das hat sicher dazu beigetragen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Doch Minshew II. überzeugt nicht nur neben dem Platz, sondern auch darauf. Gleich in seinem ersten Spiel stellte er mit 22 angekommen Pässen bei 25 Passversuchen einen Rekord auf. Eine solche Quote hatte vor ihm noch kein Quarterback in seinem ersten Spiel.

Dabei hatte es vor einigen Jahren gar nicht unbedingt danach ausgesehen, als werde Minshew II. eine Karriere in der NFL hinlegen. Nach seiner Highschool-Karriere hatte er kaum Angebote von renommierten Colleges oder Universitäten. So landete er erst am College von East Carolina, um später zu den Washington State Cougars zu wechseln, wo Coach-Legende Mike Leach seine Karriere in Schwung brachte.

Beim diesjährigen Draft musste Minshew II. dennoch lange warten, bevor sein Name verkündet wurde. Es lief schon die sechste Runde, als er ausgewählt wurde. Normalerweise folgt dann eine Karriere als Dauer-Backup, doch was ist im Falle von Minshew II. schon normal?

Es hat übrigens schon mal einen jungen Quarterback gegeben, der beim Rookie-Draft erst in Runde sechs ausgewählt wurde, und anschließend doch noch eine sehr respektable NFL-Karriere hinlegte. Sein Name: Tom Brady.

Stand: 11.10.2019, 18:00