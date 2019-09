1920: Die Gründung

Am 20. August 1920 gründeten 14 Teams in einer Garage in Canton, Ohio, die "American Professional Football Association" (APFA). Im Auftaktspiel am 26. September gewannen die Rock Island Independents bei den Saint Paul Ideals mit 48:0. Meister wurden am Ende die Akron Pros aus dem Bundesstaat Ohio. Playoffs oder ein Endspiel gab es nicht. Zwei Jahre später wurde die APFA in National Football League (NFL) umbenannt. Von den Gründungsteams sind heute nur noch die Chicago Cardinals (heute Arizona Cardinals) und die Decatur Staleys (heute Chicago Bears) mit dabei.

1933: Die neuen Regeln

Im Gründungsjahr übernahm die NFL die Regeln des Amateur- und College-Footballs. Die Spiele wurden eher defensiv geführt, und nicht selten bekamen die Zuschauer keine Punkte zu sehen. 1933 führten die Macher deshalb abweichende Regeln ein. Das Spiel sollte spektakulärer und punktereicher werden. Die erste Neuerung erleichterte das Passspiel. Pässe mussten nicht mehr mindestens fünf Yards hinter der "Line of Scrimmage" (Gedrängelinie) geworfen werden, sie waren nun von überall hinter der Linie erlaubt, was das Offensivspiel schneller machte. Noch bedeutender war die Einführung von Hashmarks. Das sind Markierungslinien, die zehn Yards von der Seitenlinie entfernt gezogen wurden. Endete ein Spielzug jenseits dieser Linie, wurde das nächste "Down" (der nächste Spielabschnitt) auf der Hashmark gestartet. Das hatte zur Folge, dass die Spieler nun die komplette Breite des Feldes nutzten. Das taten sie zuvor nur selten, denn da begann ein neuer Spielzug genau dort, wo er geendet hatte. Genau am Spielfeldrand ein "Down" zu starten, galt jedoch als wenig aussichtsreich. Ab 1933 wurde die Liga zudem in zwei Divisions unterteilt- die Eastern und die Western Divison. Das Endspiel zwischen den beiden Siegern sorgte für zusätzliche Spannung.

1946: Die erste große Dynastie

Star-Quarterback Otto Graham (l.) und Trainer Paul Brown von den Cleveland Browns

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg begann der Siegeszug der wohl ersten großen Football-Dynastie, also eines Teams, das eine ganze Ära prägte. Die Cleveland Browns wurden 1946 gegründet und brachten das Kunststück fertig, bis 1955 zehn Jahre in Serie im Finale zu stehen. Von 1946 bis 1949 gewannen sie vier Mal in Folge die All-America Football Conference (AAFC). 1950 wurde die AAFC Teil der NFL, doch der Siegeszug der Browns ging weiter. Sie wurden von 1950 bis 1955 sechs Mal in Serie Conference-Sieger, wobei sie am Ende drei Mal (1950, 1954, 1955) auch die NFL Championships gewannen. Noch heute gilt das Team der Browns als das bester aller Zeiten, auch weil es mit seiner teils revolutionären Spielweise seiner Zeit weit voraus war.

1951: Die erste TV-Übertragung

Am 23. Dezember 1951 machte sich die NFL ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Denn da wurde das Endspiel, das damals noch NFL Championship Game hieß, zum ersten Mal landesweit im TV übertragen. Hauptdarsteller im Los Angeles Memorial Coliseum waren die Los Angeles Rams und die Cleveland Browns (24:17). Ein kleines Televison-Network hatte sich die Rechte für 75.000 US-Dollar gesichert. Für die NFL war das ein bewegender Augenblick, denn es gab weitere Übertragungen, und Bekanntheit sowie Einnahmen stiegen. Heute gehören die Rechte zu den teuersten der Welt.

1967: Der erste Superbowl

1960 gründete sich als Konkurrenz zur NFL die American Football League (AFL) mit zehn Teams. 1967 beschlossen die beiden Ligen, ihre jeweiligen Sieger in einem Endspiel gegeneinander antreten zu lassen. Das war die Geburtsstunde des Super Bowl. 1970 fusionierten die beiden Ligen, wobei die NFL ihren Namen behielt. Erster Super-Bowl-Sieger Sieger waren 1967 die Green Bay Packers. Deshalb ist der Siegerpokal noch heute nach dem damaligen Packers-Trainer Vince Lombardi benannt. Die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers sind mit je sechs Erfolgen Rekordsieger. Der Super Bowl ist eines der größten Sportereignisse weltweit. Allein in Nordamerika schauen durchschnittlich 90 Millionen Fans zu. Die großen US-Firmen produzieren Werbespots extra für den Super Bowl. 30 Sekunden kosten rund fünf Millionen US-Dollar.

1972: Miami Dolphins bleiben ungeschlagen

Jim Mandich von den Miami Dolphins beim Super Bowl 1973

Die Miami Dolphins sind in der Geschichte der NFL das einzige Team, das eine perfekte Saison ohne auch nur eine Niederlage spielte. In der Saison 1972 fuhr das Team aus Florida 14 Siege in der Regular Season ein. Nach Erfolgen in der Postseason gegen die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers gewann die Dolphins um Quarterback Bob Griese und Runningback Larry Csonka auch den Super Bowl VII. In Los Angeles gab es einen 14:7-Sieg gegen die Washington Redskins. Angeblich treffen sich jedes Jahr die noch lebenden Spieler der Meistermannschaft, um eine Flasche Champagner zu trinken, wenn jedes NFL-Team einmal verloren hat.

1982: Die Spieler kämpfen für ihre Rechte

1982 traten die NFL-Profis zum ersten Mal in einen Streik. Die Auszeit dauerte 57 Tage und verkürzte die Regular Season von 16 auf neun Spieltage. Am Ende des Streiks erkämpften sich die Akteure einen Tarifvertrag. Festgesetzt wurden ein Mindestlohn, höhere Gehälter in der Preseason und Erfolgsprämien in der Postseason. Zudem wurden eine Krankenversicherung und eine Art Pensionskasse eingeführt, und Spieler konnten beim Karriereende eine Abfindung bekommen. In der Folge stiegen die Durchschnittsgehälter erheblich.

2005: Das erste Spiel im Ausland

Die NFL gastiert im Londoner Wembley-Stadion

Um das uramerikanische Spiel außerhalb der USA bekannter zu machen und besser zu vermarkten, startete die NFL die International Series. Partien der Regular Season gehen im Ausland über die Bühne. Los ging es 2005 mit dem Spiel der Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Seit 2007 findet jedes Jahr mindestens ein Spiel in London statt, im Wembley- oder im Twickenham-Stadium. 2019 kommt das neue Stadion der Tottenham Hotspur als Austragungsort hinzu.

2016: Proteste gegen Rassismus

Colin Kaepernick (M), Quarterback der San Francisco 49ers

Aus Protest gegen die Diskriminierung von Schwarzen und Polizeigewalt begannen in der Saison 2016 einige Spieler, sich während der amerikanischen Nationalhymne hinzuknien oder sitzen zu bleiben statt aufzustehen. Vorreiter war Colin Kaepernick, Quarterback der San Francisco 49ers. Die Politik mischte sich ein. US-Präsident Donald Trump forderte die Entlassung aller protestierenden Akteure, was die Proteste jedoch noch befeuerte. Dennoch ist das Knien während der Nationalhymne seit 2018 von Seiten der Klubs verboten. Den Spielern steht es jedoch frei, während der Nationalhymne einfach in der Kabine zu bleiben. Die Proteste lösten eine landesweite Kontroverse aus. Kaepernick wurde von den 49ers entlassen, er hat bis heute kein neues Team.

2019: Die NFL feiert

2019 ist die NFL zum Start der 100. Saison in Feierlaune. Speziell für das Jubiläum wurde ein neues Logo entworfen, und eine Gruppe von ehemaligen Spielern, General Managern, Trainern, Historikern und Medienvertretern wird ein "All-Time-Team" wählen. Zudem wird es an jedem Spieltag ein "NFL 100 Game of the Week" geben - eine Art Spitzenspiel mit historischem Hintergrund. Den Auftakt machen am Freitag (06.09.2019) die Chicago Bears und die Green Bay Packers. Zwischen den beiden Teams besteht die längste Rivalität in der Geschichte der NFL. Damit bricht die Liga auch mit ihrer Tradition, denn es ist nicht der Titelverteidiger, der die Saison eröffnet. Gleich fünf Spiele finden im Ausland statt - vier in London und eins in Mexiko-Stadt. Die Saison endet am 2. Februar 2020 mit dem Super Bowl LIV in Miami.

Stand: 02.09.2019, 08:00