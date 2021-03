Fecht-Weltcup in Budapest: Athleten reisen mit Campingkocher an

Als die besten deutschen Säbelfechter um Max Hartung und Matyas Szabo am Dienstagmorgen in den Kleinbus Richtung Fecht-Weltcup in Budapest gestiegen sind, hatten sie viel Ungewissheit, aber auch Vorfreude im Gepäck. Seit einem Jahr wurde nur in der Trainingshalle in Dormagen und bei zwei nationalen Wettkämpfen gefochten. Jetzt steht von Donnerstag bis Sonntag (11. - 14.03.) der erste internationale Vergleich seit März 2020 an.

Die rund zwölfstündige Busfahrt führt das deutsche Team aus einem Land, in dem vorsichtig gelockert wird, rein in einen verschärften Lockdown. Ungarn hat eine 7-Tage-Inzidenz von über 400 (Stand 10.03.2021). Seit Montag sind Schulen und Kitas geschlossen, nur noch Geschäfte für den täglichen Bedarf sind geöffnet.

Ungarns Grenzen nur für Sportler offen