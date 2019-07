Fecht-WM - Frühes Aus für Ebert

Am Freitag (19.07.2019) hatten die deutschen Starter mit den Entscheidungen im Florett bei den Frauen und dem Degen bei den Männern nichts zu tun.

Leonie Ebert, deutsche Senkrechtstarterin mit dem Florett schied genauso wie ihre Teamkollegin Anne Sauer im Achtelfinale aus.

Ebert scheitert knapp, Sauer deutlich

Die 19-jährige Ebert musste sich in einem packenden Duell der Russin Adelina Sagidullina mit 13:15 geschlagen geben und verabschiedete sich früher als erwartet. Sauer scheiterte zeitgleich deutlich mit 5:15 an der Weltranglistensechsten Lee Kiefer aus den USA.

Die Qualifikationsrunde war Ebert am Dienstag aufgrund ihrer bisher starken Saisonleistungen und Platz sieben in der Weltrangliste noch erspart geblieben. Ausgeruht setzte sie sich dann am Freitag zunächst gegen Solene Butruille aus Frankreich (15:12) und die Ungarin Aida Mohamed (15:3) durch. Doch dann folgte das Aus.

Enttäuschung bei den Degen-Männern

Enttäuschend präsentierten sich die Degen-Männer, die bereits früh die Segel streichen mussten. Stephan Rein scheiterte in der ersten Runde mit 10:15 am Russen Sergei Bida. Seine Teamkollegen hatten die Qualifikation am Dienstag nicht überstanden. Die Chancen auf eine Teilnahme an den Spielen in Tokio bleiben gering.

Die Hoffnungen ruhen nun auf den Mannschaftswettkämpfen ab Sonntag. Angeführt vom Europameister-Team im Säbel um Max Hartung, der im Einzel Sechster wurde, sollen Edelmetall und wichtige Punkte für die Qualifikation für Olympia 2020 gesammelt werden.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 19.07.2019, 22.50 Uhr

red; sid; dpa | Stand: 19.07.2019, 18:24