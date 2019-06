Fecht-EM - Florett-Männer kämpfen sich ins Finale

Die Florett-Männer sind am vierten Tag der Fecht-EM in Düsseldorf ins Finale des Teamwettbewerbs eingezogen und greifen am frühen Abend (Das Finale ab 18 Uhr hier im Livestream. Die Übertragung beginnt bereits ab 16 Uhr) im Duell mit Frankreich nach Gold.

Olympiasieger Benjamin Kleibrink (Düsseldorf), der viermalige Einzel-Weltmeister Peter Joppich (Koblenz), Andre Sanita (Bonn) und Luis Klein (Tauberbischofsheim) schlugen den EM-Zweiten Italien mit 45:40 und haben damit eine Medaille sicher.

Nach Bronze für Säbel-Spezialist Max Hartung (Dormagen) und Degenfechterin Alexandra Ndolo (Leverkusen) ist es die dritte Medaille für den Deutschen Fechter-Bund (DFeB) bei dieser Heim-EM.

Säbel-Frauen auf Platz sechs

Die Säbel-Frauen des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB) schlossen den Wettkampf auf Platz sechs ab. Anna Limbach (Dormagen), Ann-Sophie Kindler (Eislingen), Julika Funke (Künzelsau) und Lea Krüger (Dormagen) unterlagen Polen in ihrem letzten Duell mit 42:45.

Im ersten Gefecht des Tages hatten die Männer Spanien mit 45:38 geschlagen, im Viertelfinale gewannen Kleibrink und Co. gegen den EM-Dritten Polen mit 45:39. Die Frauen hatten sich in Runde eins mit 45:38 gegen die Türkei durchgesetzt, in der Runde der letzten Acht aber 34:45 gegen Olympiasieger und Europameister Russland verloren. Im Anschluss gab es einen 45:41-Sieg gegen Aserbaidschan.

sid | Stand: 20.06.2019, 15:06