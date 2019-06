Fecht-EM - Ndolo holt Bronze, Hartung kämpft um Finaleinzug

Hartung schlug am Mittwoch (19.06.19) in einem Viertelfinal-Krimi den Weltranglistenzehnten Bolade Apithy (Frankreich) mit 15:14. Sein Halbfinalgegner am Abend ist der Russe Wenjamin Reschetnikow. Zuvor war Hartung souverän durch den Wettkampf marschiert. Nach dem Auftakt-Sieg gegen den Briten Jonathan Webb schlug er in der Runde der letzten Acht seinen Teamkollegen Björn Hübner-Fehrer (Werbach).

Auch Ndolo hatte es im Viertelfinale spannend gemacht, sie feierte ebenfalls einen 15:14-Erfolg gegen die Rumänin Maria Udrea. Das Halbfinale gegen die Französin Coraline Vitalis verlor Ndolo allerdings 12:15 und verpasste so den Kampf um Gold oder Silber, Platz drei wird nicht ausgefochten. Ndolo hatte zunächst Auriane Mallo, 16. der Weltrangliste, in einem packenden Gefecht geschlagen. Im folgenden Duell setzte sie sich gegen Teamkollegin Alexandra Ehler (Leverkusen) durch.

Wagner scheidet im Viertelfinale aus

Benedikt Peter Wagner (Dormagen) hatte dagegen den Einzug ins Säbel-Halbfinale und damit eine Medaille verpasst. Der Europameister von 2016 verlor sein Viertelfinale gegen Kamil Ibragimow aus Russland mit 8:15.

sid | Stand: 19.06.2019, 18:44