Leonie Ebert - auf dem Weg in die Fecht-Weltspitze

Bereits nach zwei Jahren wurde die heute 19-Jährige vom Fecht-Club Tauberbischofsheim eingeladen und wechselte zu dem großen Fecht-Verein. "In Tauberbischofsheim gab es einfach mehr Trainingspartner und es wurde auf Anhieb alles mit einem Leistungssportgedanken verfolgt."

Ihre älteren Geschwister begannen ebenfalls früh mit dem Leistungssport. Durch Titel und Pokale, die sie mit nach Hause brachten, wurde die U17-Europameisterin zusätzlich angestachelt, immer besser zu werden und jeden ihrer Wettkämpfe zu gewinnen.

"Von da an war für mich klar: `Das möchte ich auch´. Das hat mich total motiviert. Ich wollte auf alle möglichen Wettkämpfe gehen und immer gewinnen. Ich habe mir dann immer neue Ziele gesetzt. Zuerst wollte ich bei Deutschen Meisterschaften dabei sein, dann wollte ich die deutschen Meisterschaften gewinnen und so ist es immer weitergegangen. Und wer höhere Ziele hat muss natürlich auch professioneller vorgehen."

Fechten und Schule parallel

Um diese Ziele zu erreichen hat Leonie Ebert viel investiert, Schule und Freizeit mussten sich meist hinter dem Fechten anstellen.

"Für mich war die Abitur-Zeit sehr schwierig, weil ich die gesamte Junioren- und Aktiven (Senioren)-Saison bestritten habe. Ich war bei Welt- und Europameisterschaften, bei Weltcups und habe nebenbei versucht, mein Abi möglichst gut zu machen. Es war nicht einfach und das ging nur alles so gut, weil ich sehr viel Unterstützung von meiner Familie bekommen habe."

Ihr Abitur hat die damals 17- Jährige 2017 erfolgreich absolviert. Im gleichen Jahr wurde sie unter anderem Deutsche Vizemeisterin im Florett-Einzel und Deutsche Meisterin mit der Florett-Mannschaft.

Nach der Schule ging es direkt zur Bundeswehr. "Es war klar, dass ich nach der Schule zur Bundeswehr gehen muss, wenn ich Fechten weiterhin als Leistungssport ausüben will. Es ist einfach die einzige Möglichkeit in Deutschland, eine Sportart wie Fechten professionell zu betreiben."

Neben dem täglichen Training studiert Ebert von zu Hause aus Internationales Management. "Ich weiß, dass Fechten eine Randsportart ist. Deswegen war es auch von Anfang an klar, dass ich nebenbei studieren werde" , erzählt sie.

Angekommen im Senioren-Bereich

In dieser Saison fechtet Leonie Ebert das letzte mal bei den Juniorinnen. Dass sie längst bei den Senioren angekommen ist, zeigen die jüngsten Erfolge. Bei einem Weltcup in Kattowitz im Januar wurde sie das erste Mal in ihrer Karriere bei einem internationalen Wettkampf der Senioren Zweite. In der Weltrangliste ist die Würzbürgerin in diesem Jahr auf Platz sieben der Florettfechterinnen gesprungen.

Der Traum von Olympia

Doch zufrieden gibt sich die 19-jährige noch nicht: "Für mich war von Anfang an klar, dass ich eines Tages mal zu Olympia möchte." Dem Traum von Olympia kann sie bei den kommenden Europameisterschaften ein großes Stück näher kommen.

Neben den zwölf Titeln in Einzel- und Mannschaftswettbewerben können die FechterInnen nämlich Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiel 2020 in Tokio sammeln. "Darauf konzentriere ich mich im Moment jeden Tag, das ist das Wichtigste und das, was im Moment zählt" , sagt sie.

Ihre Chacen bei der EM