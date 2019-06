Die 32. Fecht-Europameisterschaften starten am 17.Juni

Europas Fecht-Elite zu Gast in Düsseldorf

Von Jakob Halbfas

Die 32. Fecht-EM startet am 17. Juni unter dem Motto "made of steel" auf dem Gelände der Messe Düsseldorf. 450 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen kämpfen in zwölf Einzel- und Teamwettbewerben in den Disziplinen Florett, Degen und Säbel um die Titel. Gleichzeitig können die FechterInnen wichtige Qualifikationspunkte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio sammeln.