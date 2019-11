Sportschau Thema: Das Milliardengeschäft des eSports

Video: Formel E: Vorfreude auf die neue Saison

Sportschau. . 02:42 Min. . Das Erste.

Vor dem Saisonstart am 22.11. in Saudi Arabien steigt die Spannung in der Formel E. Mit Mercedes und Porsche kommen gleich zwei prominente Neueinsteiger in die Elektroserie. Damit sind neben Audi und BMW nun insgesamt vier deutsche Hersteller mit Werkseinsatz involviert. | video