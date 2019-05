Fortnite, FIFA, Super Smash - was den eSport gerade bewegt

Sportschau. . 19:14 Min. . Das Erste.

Wer ist der beste Fortnite-Spieler der Welt? In der eSportschau erklären unsere eSport-Experten Sarah Buric und Robin Tillenburg, wie man sich für den World Cup Ende Juli qualifizieren kann. Außerdem in der eSportschau: So liefen die letzten Turniere und: das kommt auf die Gaming-Szene zu.