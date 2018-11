E-Sport auf dem Vormarsch - doch der DOSB spielt nicht mit

Die E-Sport-Szene wächst und scheint in ihrer Entwicklung noch längst nicht am Ende zu sein. Einen Dämpfer müssen die deutschen E-Sportler allerdings hinnehmen: Der DOSB will den organisierten Videospiel-Wettkampf nicht als Sportart anerkennen.