Counter Strike, eSport-Studium und Farming - die neue eSportschau

Sportschau. . 34:18 Min. . Das Erste.

Wie viel Taktik steckt in Counter Strike? In der eSportschau sprechen unsere Experten Sarah Buric und Robin Tillenburg mit Profi "karrigan" über Strategien und Pro-Gaming. Außerdem: So liefen die jüngsten Turniere, und was auf die Gaming-Szene zukommt - wie die neue eSports-Landwirtschafts-Liga.