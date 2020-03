Bei dem Turnier, auf dem die Fußball-Simulation FIFA 20 gespielt wird, sind 26 der 36 Erst- und Zweitligisten am Start. Pro Team ist mindestens ein Lizenzspieler und "eine Person aus dem entsprechenden Klub oder dessen Umfeld" am Start.

Der so genannte "85er-Modus" sorgt dafür, dass die Bundesliga-Topteams, die in FIFA 20 natürlich stärker bewertet sind als beispielsweise Zweitligisten, keinen Wettbewerbsvorteil haben. Alle Teams haben somit die gleiche Spielstärke. Es zählt das reine Können.

Werder ist Mitfavorit

Zu den Top-Duos zählen Maximilian Eggestein und der deutsche Meister Michael "MegaBit" Bittner, die Werder Bremen vertreten. Der 23-Jährige Eggestein, der eigentlich im Werder-Mittelfeld beheimatet ist, greift regelmäßig drei- bis viermal in der Woche zum Controller und trifft zum Auftakt der Grün-Weißen am Sonntag (15.30 Uhr) auf den 1. FC Nürnberg.

Ebenfalls im Fokus der Fans steht Munas Dabbur von der TSG Hoffenheim, der erst kürzlich mit seinem Sieg beim Homecup auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf dem Weg zum Titel schaltete der 27-Jährige namhafte Gegner wie FIFA-Profi Benedikt Bauer vom VfL Wolfsburg aus.

Auch Dortmund probiert sich aus

Auch Nassim Boujellab von Schalke 04, an dessen Seite der prominente eSportler Tim "Tim Latka" Schwartmann zocken wird, ist voller Vorfreude . "Es ist für die Fans eine gute Sache und gut, um sich die Zeit zu vertreiben" , sagt Boujellab, der sonst am Tag "so ein bis zwei Stunden" zockt. Das erste Spiel des 20 Jahre alten Youngsters steht am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli an.

Die Bundesliga Home Challenge gibt auch Vereinen die Chance teilzunehmen, die bislang noch nicht virtuell engagiert waren. Klubs wie Vizemeister Borussia Dortmund, für den Flügelflitzer Achraf Hakimi mitmacht, hatten bis dato noch die Virtual Bundesliga (VBL) verschmäht, die wie das analoge Pendant derzeit auf Eis liegt.

Die Teams:

SpVgg Greuther Fürth: Fabie "Fifabio" Sabbagh (eSportler) und Timothy Tillman (Lizenzspieler)

TSG Hoffenheim: Marcel Schwarz (Fan) und Munas Dabbur (Lizenzspieler)

Hertha BSC: Elias "Mern22" Nerlich (eSportler) und Maximilian Mittelstädt (Lizenzspieler)

SC Paderborn: Lucas Fiedler (eSportler) und Rifet Kapic (Lizenzspieler)

FSV Mainz 05: Julian Greis (Fan) und Daniel Brosinski (Lizenzspieler)

Borussia Dortmund: Erne Embeli (Youtuber) und Achraf Hakimi (Lizenzspieler)

FC St. Pauli: Luca Zander und Marvin Knoll (beide Lizenzspieler)

Schalke 04: Tim "Tim Latka" Schwartmann (eSportler) und Nassim Boujellab (Lizenzspieler)

1. FC Köln: Tim "TheStrxngeR" Katnawatos (eSportler) und Rafael Czichos (Lizenzspieler)

VfB Stuttgart: Atakan Karazor (Lizenzspieler) sowie Simon Bechtold/Timo Schulz (Youtuber-Duo Tisi Schubech)

Dynamo Dresden: Baris Atik und Marco Terrazzino (beide Lizenzspieler)

Eintracht Frankfurt: Andreas "ANDY" Gube (eSportler) und Nils Stendera (Lizenzspieler)

FC Augsburg: Yannic "Yannic0109" Bederke (eSportler) und Marco Richter (Lizenzspieler)

Hannover 96: Marcel "H96_DonChap28" Deutscher (eSportler) und Jannes Horn (Lizenzspieler)

Werder Bremen: Michael "Megabit" Bittner (eSportler) und Maximilian Eggestein (Lizenzspieler)

1. FC Nürnberg: Felix Schimmel und Tim Handwerker (beide Lizenzspieler)

RB Leipzig: Cihan Yasarlar (eSportler) und Nordi Mukiele (Lizenzspieler)

Hamburger SV: Umut "HSV_Umut" Gültekin (eSportler) und Sonny Kittel (Lizenzspieler)

Union Berlin: Julius Kade und Keven Schlotterbeck (beide Lizenzspieler)

Jahn Regensburg: Tom Baack und Federico Palacios (beide Lizenzspieler)

Arminia Bielefeld: Marcel Hartel und Andreas Voglsammer (beide Lizenzspieler)

Holstein Kiel: Bennett "rohwaedder" Rohwedder (eSportler) und Dominik Schmidt (Lizenzspieler)

SC Freiburg: Marc Flekken und Nico Schlotterbeck (beide Lizenzspieler)

Wehen Wiesbaden: Nico "Juice" Dernek (eSportler) und Sascha Mockenhaupt (Lizenzspieler)

Darmstadt 98: Yannick "Gotzery" de Groot (eSportler) und Felix Platte (Lizenzspieler)

Bayer Leverkusen: Kai "deto" Wollin (eSportler) und Adrian Stanilewicz (Lizenzspieler)

sid/red | Stand: 28.03.2020, 11:27