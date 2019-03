Apex Legends - der Shootingstar der Gaming-Szene

Überraschend (anders)

Es war schon eine mittlere Überraschung, als EA das in Comic-Grafik angelegte Spiel Anfang Februar ohne große Werbung oder Vorankündigung einfach ins Rennen schickte. Noch ungewöhnlicher für den Spieleverleger: Apex Legends gibt es kostenlos als Download, ist somit "free-to-play" und jeglicher mit "Echtgeld" bezahlbarer Inhalt soll, wie bei Fortnite, lediglich kosmetische Verbesserungen beinhalten.

Zu 100 Prozent stimmt das zwar nicht, denn zwei der zu Beginn acht spielbaren Spielcharaktere muss man erst mit einer der In-Game-Währungen freischalten (und eine davon kann der Spieler nur mit echtem Geld erwerben), doch stärkere Waffen oder deutliche spielerische Vorteile kann man nicht kaufen. Es dauert auch nicht ewig, ehe man als Spieler "reich" genug ist, um sich den Giftgas-Fallensteller "Caustic" und den Illusionisten "Mirage" leisten zu können.

Dreierteams und verschiedene Spielfiguren

Die Charaktere sind einer der Hauptunterschiede gegenüber Fortnite, PUBG, "Blackout" und Co. Die Spielfiguren, von denen jede in den obligatorischen Dreierteams nur einmal vorkommen darf, haben unterschiedliche Spezialfähigkeiten. Diese müssen als Team gezielt eingesetzt und miteinander verbunden werden, um echte Vorteile zu bekommen. Von schneller Heilung der Teamkollegen über einen Bombenhagel oder eine Schutz bietende Schildfestung ist alles dabei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Dass die Spieler (bisher) nur in Dreierteams antreten können, macht "Ego-Trips" fast unmöglich - der Autor hat es ausprobiert. Die Teamkollegen mit wichtigen Utensilien wie Waffen, Munition oder Rüstung auszustatten und mit ihnen zu interagieren ist einer der Schlüssel zum Sieg. Apex Legends ist daher für künftige eSports-Events nahezu prädestiniert. Ein anderer Schlüssel ist die Kommunikation untereinander, die neben dem obligatorischen Voice-Chat auch über ein sehr ausgereiftes "Ping-System" möglich ist: Die Position seltener Gegenstände, Aufenthaltsorte von Gegnern oder einfach nur die Richtung, die man aktuell beobachten möchte - etliche Befehle sind gut erreichbar in die Steuerung eingebaut.

Große Map, hoher Schwierigkeitsgrad

Etwas bitter am ausschließlichen "Trio-Modus": Wer unmotivierte oder noch nicht so erfahrene Team-Mitglieder hat, kann fast nicht mehr gewinnen. Denn: Apex Legends schenkt dem Gamer kein frühes Erfolgserlebnis. Vor allem die ersten Runden sind ein Stahlbad, in dem jeder Fehler hart bestraft wird und ohne die Unterstützung der gefallenen Kollegen, die man aber eine gewisse Zeit lang zumindest wiederbeleben oder ins Spiel zurückholen kann, ist kein Blumtentopf zu gewinnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sich selbst eine Festung oder Schutz zu bauen ist bis auf die temporäre kuppelförmige Schildfestung des Helden "Gibraltar" nicht möglich. Die bisher eine vorhandene Karte "Königsschlucht" bietet einiges an Abwechslung, ist aber ein bisschen groß für die Spieleranzahl von 60 pro Runde.

Zusammenspiel mit der Community

Noch im März wird der erste "Season-Pass" erwartet, den Spieler sich für Geld kaufen können, um für Spielfortschritte mit neuen und mehr kosmetischen "Bonbons" belohnt zu werden, als die User, die ohne den Pass weiterspielen. Entwickler Respawn hat indes angekündigt, auch mit leichtem Seitenhieb auf die Konkurrenz, nicht ständig tiefgreifende Änderungen am Spiel vornehmen zu wollen, sondern vor allem auf die Community zu hören und mögliche Patches o.ä ausgiebig zu testen.

Die "Mosambik" wird zum Internet-Kult

Dass aber die Spieler nicht die Alleinherrschaft übernehmen, stellte man bereits unter Beweis: Die "Mosambik", eine der häufig zu findenden Waffen des Spiels, bringt die User reihenweise an den Rande der Verzweiflung. Die Mischung aus Schrotflinte und Pistole ist auch aus kurzer Distanz so ungenau, hat ein so kleines Magazin und verursacht so wenig Schaden, dass man das Gefühl hat, man könnte den Gegner auch mit einer mit Wattebäuschen geladenen Zwille beschießen und hätte mehr Erfolgschancen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Respawn rechtfertigte das in einem Statement damit, dass es durchaus beabsichtigt sei, unterschiedlich starke Waffen anzubieten, die eben auch unterschiedlich häufig auf der Karte auftauchen. So müssen die Gamer erst einmal damit leben. Die Folge: Lustige Mosambik-Memes sind deutlich beliebter als die Waffe selbst. Dem aktuellen Erfolgssturm von Apex Legends, der wahrscheinlich durch den Season-Pass noch einmal Schub bekommen wird, dürfte die Mosambik jedenfalls nicht gefährlich werden.

Stand: 12.03.2019, 07:00