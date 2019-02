Es ging stets knapp zu in den drei Aufeinandertreffen der beiden ewigen rheinischen Rivalen in dieser Saison. Zuletzt behielt die DEG im Wintergame im Januar knapp mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand. Auch in den ersten beiden Spielen im alten Jahr triumphierten die Düsseldorfer (4:3, 3:2 n.V.). Jetzt haben die Kölner ein letztes Mal Gelegenheit zurückzuschlagen. Und diese Chance wollen sie nutzen, wenn es im Nachholspiel des 50. Spieltags in Düsseldorf erneut zum Klassiker kommt.