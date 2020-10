"Naturtalent" Tim Stützle – deutsches Eishockey vor historischem NHL-Draft

Ganz einig sind sie sich nicht in Nordamerika. Wie spricht man diesen Namen aus? Seit Monaten haben NHL-Reporter diverse Varianten zu bieten. Was Tim Stützle selbst egal sein dürfte. Er freut sich, dauernd Thema zu sein. Im Fernsehen und im Radio, in Podcasts und auf Youtube, in Blogs und Zeitungen. Da wird er analysiert und interviewt. Das sei zuletzt "sehr stressig" gewesen, sagt der 18-Jährige. Aber so ist das eben als größtes Eishockey-Talent Europas.

Zweiter beim Draft?

In der Nacht zu Mittwoch (07.10.2020) wird Stützle abermals seinen Namen hören. Beim NHL-Draft, der jährlichen Verteilung der Talente auf die 31 Teams der Eliteliga, könnte er gleich zu Beginn fallen. Vielleicht schon als Zweites von den Los Angeles Kings, wo er Ex-Bundestrainer Marco Sturm treffen würde; aber vor allem wäre das historisch: Nie wurde ein Deutscher im US-Sport höher gedraftet.

Die Bestmarke hält Leon Draisaitl, 2014 von Edmonton als Dritter gezogen. Und dieses Jahr zum wertvollsten NHL-Spieler gekürt. Stützle wird derzeit oft mit ihm verglichen. Beide Rheinländer, beide später bei den Jungadlern in Mannheim, beide offensiv herausragend.

Scouts bei jedem Spiel

Doch während Draisaitl mit 16 Jahren nach Kanada ging und dort drei Saisons bei den Junioren spielte, blieb Stützle in der Heimat, wechselte mit 15 von Krefeld nach Mannheim, wo er nur zwei Jahre später zu den Profis der Adler kam. Und seinem Naturell entsprechend als Spielmacher der Topreihe sowie in Überzahl eingesetzt wurde. Am Ende wurde er mit 34 Scorerpunkten in 41 Spielen "Rookie des Jahres“ der Deutschen Eishockey Liga. Unter den großen Augen der NHL-Scouts. Zu jedem Spiel kamen sie.

"Die Entscheidung, in Deutschland zu bleiben, war die beste, die ich machen konnte“ , sagt Stützle. "Da konnte ich viel lernen in den Zweikämpfen." Das tat er. Und machte "manchmal Sachen, für die die Mitspieler noch nicht bereit sind" , stellte Adler-Trainer Pavel Gross schnell fest. Die Mitspieler wohl gemerkt: Nationalspieler, Meister, teils mit NHL-Erfahrung.

"Extremer Spielwitz"

Elmar Schmitz überraschte das nicht. Seit Jahren kümmert er sich beim Krefelder EV 81 um den Nachwuchs. Dort traf er Mitte der 2000er-Jahre auf den kleinen Tim aus dem benachbarten Tönisvorst. Sein Urteil stand schnell: "Naturtalent.“ Nicht nur was Tempo und Technik angeht, "schon in ganz jungen Jahren hatte er einen extremen Spielwitz, das Spielverständnis, das Antizipieren, das Selbstvertrauen." Stützle musste stets gegen Ältere ran, "und es war ihm vollkommen schnurz. Er hat auch später in der DEL No-Look-Pässe gemacht, und das wird er auch in der NHL machen.“

Dass dort auf der kleineren Eisfläche ein raueres Klima herrscht, weiß Stützle. Also haderte er nicht, als Playoffs und WM der Pandemie zum Opfer fielen. Er trainierte einfach weiter, "das tat mir gut" , sagt er, "ich habe ein paar Kilo draufgelegt“ . Zur Freude des Bundestrainers: "Er ist kräftiger geworden, das hat seine Handlungsschnelligkeit auf dem Eis aber nur positiv beeinflusst“ , hat Toni Söderholm jüngst bei einem Lehrgang bemerkt.

Ein großer Tag für das deutsche Eishockey?

Tim Stützle (M) spielt bei einem Trainingslehrgang der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Mit 1,84 Meter wiegt Stützle nun 85 Kilo. Stattlich für einen 18-Jährigen, und dennoch wäre das in der NHL früher nicht viel gewesen. Gerade für einen, der ständig mit dem Puck vor dem gegnerischen Tor auftaucht. Das kann auch heute wehtun, aber das Eishockey hat sich gewandelt. "Es gibt nicht mehr viele, die einfach nur zwei Meter groß sind und nur Checks fahren" , weiß Stützle, "das kommt auch mir sehr entgegen.“

Nicht nur ihm. Neben Stützle gibt es zwei weitere junge DEL-Stürmer, die zuletzt diverse Anrufe aus Übersee erhielten: Lukas Reichel (Eisbären Berlin) und JJ Peterka (Red Bull München). Auch sie lehnten Angebote aus Nordamerika ab. Auch spielten schon mit 17 wichtige Rollen in DEL-Teams. Auch sie könnten nun in der ersten Runde gedraftet werden. Was der nächste Rekord und "ein großer Tag für das deutsche Eishockey“ wäre, sagt der Bundestrainer. Gerade in Zeiten, in denen unklar ist, ob die nächste DEL-Saison stattfindet. Da braucht es mal wieder so einen Tag.

Der läuft allerdings nicht so ab, wie ursprünglich geplant. Nicht im kanadischen Montreal als Riesenshow aufgezogen. Wegen der Pandemie steigt der Draft nur virtuell. Stützle, Reichel und Peterka nehmen es gelassen. Dann geben sie halt noch ein paar Interviews übers Internet.

Stand: 06.10.2020, 08:42