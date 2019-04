Trainer Mike Stewart verlässt die Augsburger Panther und wird in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neuer Coach der Kölner Haie. Das teilten die beiden Klubs am Mittwoch (24.04.2019) mit.

Der Kanadier Stewart, der in Köln einen Zweijahres-Vertrag unterschrieb, erreichte in der aktuellen Spielzeit mit den Panthern das Play-off-Halbfinale und unterlag dort dem Titelverteidiger Red Bull München nur äußerst knapp mit 3:4.

" Der Abschied aus Augsburg fällt mir nicht leicht. Ich habe diesen Klub in den letzten vier Jahren lieben gelernt ", sagte Stewart: "So bleibt mir nur, Danke zu sagen. Danke für alles Augsburg, es war mir eine Ehre."

Mit Augsburg zuletzt die erfolgreichste Saison

Der 46-Jährige war seit 2015 bei den Augsburgern tätig gewesen und stand bei insgesamt 229 DEL-Partien an der Bande. Stewart hatte mit Augsburg in dieser Saison die erfolgreichste Hauptrunde der Vereinsgeschichte absolviert und war erst im Playoff-Halbfinale in einer spektakulären Serie knapp an Titelverteidiger EHC Red Bull München gescheitert. Auch Köln war im Halbfinale gescheitert. Gegner war Adler Mannheim.