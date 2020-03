Der achtmalige Meister Düsseldorfer EG hielt am Sonntag (08.03.2020) trotz eines 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers Rang fünf und trifft damit ab dem 17. März im Viertelfinale auf den Vorrundenvierten Eisbären Berlin.

Die Hauptstädter gewannen zum Vorrundenabschluss gegen den Tabellensechsten Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). Die Hanseaten treffen nach ihrer ersten direkten Play-off-Qualifikation in der Runde der letzten Acht auf die drittplatzierten Straubing Tigers, die gegen den Vorletzten Iserlohn Roosters mit 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) verloren.

Tordifferenz spricht für Ingolstadt

Auf den Pre-Playoff-Plätzen sicherte sich der ERC Ingolstadt mit einem 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) gegen die Grizzlys Wolfsburg aufgrund der besseren Tordifferenz noch vor Nürnberg Platz sieben. Damit kommt es in der am Mittwoch beginnenden Vorqualifikation zu den Duellen Nürnberg gegen Wolfsburg und Ingolstadt gegen Augsburg. Die Panther beendeten am letzten Spieltag mit einem 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) die Siegesserie von Uwe Krupp als Trainer der Kölner Haie. Die Haie hatten schon zuvor keine Chance auf die Pre-Playoffs.

In den Pre-Playoffs werden die Viertelfinal-Gegner des Hauptrundensiegers EHC München und der zweitplatzierten Adler Mannheim ermittelt. Beide Spitzenteams tankten vor ihrer gut einwöchigen Pause nochmals Selbstvertrauen. München gewann mit 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) bei den Krefeld Pinguinen. Die Adler bezwangen Schlusslicht Schwenninger Wild Wings dank zweier später Treffer mit 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).

DEL-Topscorer der Vorrunde wurde Ingolstadts Wayne Simpson mit 56 Punkten. Erfolgreichste deutsche Stürmer wurden die Nationalspieler Daniel Pietta (Krefeld) und Marcel Noebels (Berlin) mit je 49 Punkten auf Rang drei.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 08.03.2020, 18 Uhr.