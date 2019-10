Der Vizemeister aus München bezwang am Freitag (11.10.2019) die Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) und führt die Tabelle souverän an. Bereits am vergangenen Spieltag hatten die Münchner die Bestmarke der Nürnberg Ice Tigers mit neun Siegen zu Beginn der Saison 2013/14 eingestellt.

Daryl Boyle (10. Minute), Youngster Justin Schütz (28.) und Maximilian Kastner (46.) erzielten die Treffer und sorgten dafür, dass die Münchner weiter ohne Punktverlust sind. Sebastian Furchner verkürzte für Wolfsburg zwar noch mal zum 2:3 (60.), das reichte aber nicht mehr. Das erste Tor der Gäste war Anthony Rech (27.) gelungen.

"Wir sind alle froh, aber wir sind noch nicht fertig" , sagte Münchens Toptalent Justin Schütz bei MagentaSport. "Wir wollen weiter so erfolgreich spielen und die Siegesserie ausbauen."

Krisenstimmung in Köln

Für die Kölner Haie setzte sich dagegen auch bei der Rückkehr von Nationalstürmer Marcel Müller nach fast eineinhalbjähriger Verletzungspause die Negativserie fort. Der ambitionierte achtmalige deutsche Meister verlor gegen die Augsburger Panther 1:3 (0:0, 0:2, 1:1).

Der neue Haie-Trainer Mike Stewart schaffte damit auch gegen seinen früheren Club nicht den erhofften Schritt aus der sportlichen Krise. Für den Vorletzten Köln war es die fünfte Niederlage nacheinander.

Kurioses Eigentor von Straubings Turnbull

Ein kurioser Treffer leitete das 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) der Nürnberg Ice Tigers gegen das bisherige Überraschungsteam Straubing Tigers ein. Straubings Travis Turnbull traf mit einem Passversuch ins eigene Tor, als Keeper Sebastian Vogl das Eis verlassen hatte (16.).

Beim 6:2 (3:0, 1:2, 2:0) der Eisbären Berlin gegen die Krefeld Pinguine erzielte der erst 17 Jahre alte Stürmer Lukas Reichel bereits seinen vierten Saisontreffer. Letzter bleiben die Schwenninger Wild Wings, die 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) bei den Fischtown Pinguins verloren.