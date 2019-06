Die Blues gingen in der Best-of-Seven-Serie damit erstmals in Führung. Nach fünf Spielen steht es 3:2. Ryan O'Reilly (21.) und David Perron (51.) sorgten für den bereits zweiten Auswärtserfolg der Blues im Laufe der Finalserie. Für Boston, das bereits sechsmal den begehrten Cup gewonnen hat, gelang Jake DeBrusk (54.) lediglich der Anschluss.

Jetzt keine Störgeräusche zulassen

Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Blues-Keeper Jordan Binnington, der 38 von 39 Schüssen auf sein Tor abwehrte. Für eine mögliche Entscheidung kann das Team von Blues-Coach Craig Berube am kommenden Montag (2 Uhr MESZ) sorgen, dann steht vor eigenem Publikum das sechste Spiel an. "Es fühlt sich gut an. Wir dürfen jetzt keine Störgeräusche zulassen, sondern müssen fokussiert bleiben" , sagte Torschütze Perron.

Die Blues spielen um ihren ersten NHL-Titel, bei ihrer bislang letzten Finalteilnahme hatte die Franchise 1970 mit 0:4 den Kürzeren gezogen - gegen Boston. Die Bruins haben den Titel zuletzt 2011 mit dem deutschen Verteidiger Dennis Seidenberg geholt.

sid/red | Stand: 07.06.2019, 09:16