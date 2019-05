Die New Yorker mussten sich am Mittwoch (01.05.2019, Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga im dritten Spiel der "best-of-seven"-Serie bei den Carolina Hurricanes klar mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) geschlagen geben. Der 27-jährige Landshuter sorgte mit seiner Vorlage für das zwischenzeitliche 2:2 durch Josh Bailey in der 35. Minute.

Die Islanders liegen nach der erneuten Niederlage im Viertelfinale mit 0:3 im Hintertreffen. Mit einem Sieg in Spiel vier am Freitag könnten die Hurricanes das Halbfinale in der diesjährigen K.o. -Runde erreichen.

Dallas schafft den Ausgleich

Die Dallas Stars konnten ihre Viertelfinalserie gegen die St. Louis Blues mit einem 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)-Heimerfolg in Spiel vier ausgleichen. In der "best-of-seven"-Serie steht es 2:2 nach Spielen. Das fünfte Spiel ist für Freitag in St. Louis angesetzt.

sid/dpa | Stand: 02.05.2019, 07:00