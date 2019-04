Im dritten Spiel der "best-of-seven"-Serie gewann das Team aus Missouri in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga bei den Texanern 4:3 und ging in der Serie mit 2:1 in Führung. Spiel Nummer vier findet am Mittwoch (01.05.2019, Ortszeit) erneut in Dallas statt.

Maroon trifft 98 Sekunden vor Schluss

Pat Maroon erzielte 98 Sekunden vor Spielende das entscheidende Tor für St. Louis. Insgesamt kamen beide Teams in den letzten sieben Minuten der Partie zu vier Treffern.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Blues retten Sieg in Unterzahl

Dallas nahm in den Schlusssekunden den Torhüter vom Feld und kam nach einer Strafe gegen die Blues zu einer Sechs-gegen-Vier-Überzahl, brachte den Puck aber nicht mehr im Tor unter.

sid/dpa | Stand: 30.04.2019, 07:00