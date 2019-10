Beim 3:2 im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks erzielte Draisaitl das erste Tor der Partie, die beiden weiteren Treffer durch Zack Kassian und Connor McDavid legte der 23-Jährige auf. "Wir haben einen richtig guten Job gemacht. Klar ist man am Anfang ein bisschen nervös, aber wir haben das heute echt gut gelöst" , sagte Draisaitl nach dem Spiel. "Am Anfang der Saison ist es immer noch so, dass das Timing noch nicht so ganz stimmt" , so Draisaitl weiter.

In der vergangenen Spielzeit hatte Edmonton trotz eines überragenden Draisaitl die Play-offs verpasst und gehörte zu den schlechtesten Teams der Liga.

Pleite bei Bergmann-Debüt

Lean Bergmann musste sich mit den San Jose Sharks bei seinem NHL -Debüt mit 1:4 bei den Vegas Golden Knights geschlagen geben. Der 20-jährige Bergmann, der überraschend den Sprung in den Kader der Sharks geschafft hatte, kam 12:42 Minuten in der zweiten Sturmreihe zum Einsatz.

Stand: 03.10.2019, 09:12