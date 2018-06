Die Blues wählten Bokk in der Nacht zu Samstag (23.06.18) mit dem 25. Pick in der ersten Runde des NHL -Drafts aus. Bokk ist der erste Deutsche seit Nationalspieler Leon Draisaitl im Jahr 2014, der in der ersten Runde der alljährlichen Talentziehung gezogen wurde.

Fast alle Klubs hatten Interesse

Zuvor stand der in Schweinfurt geborene Flügelspieler bei den Växjö Lakers in Schwedens höchster Spielklasse unter Vertrag. Bereits vor dem Draft war bekanntgeworden, dass sich 28 von 31 Erstligisten aus der NHL für die Dienste des 18-Jährigen interessierten. "Alle außer Buffalo, Tampa Bay und Calgary" , hatte Bokk gesagt. Es wurde schließlich St. Louis, die Stadt am Mississippi im US -Bundesstaat Missouri.

Bokk hatte mit 14 Jahren seinen Heimatverein ERV Schweinfurt verlassen und fortan in der Jugend der Kölner Haie gespielt, ehe er im letzten Sommer den Sprung nach Schweden gewagt hatte. Es war der passende nächste Schritt in seiner Entwicklung, wie Bokk sagt: "Für mich war es richtig, nach Schweden zu gehen. Ich hatte bisher eigentlich gar keine Probleme, es war die perfekte Entscheidung." Und einer, auf den jetzt noch ein viel größerer folgt: die NHL.

In einer Reihe mit Kölz, Sturm und Goc

Vor Bokk und Draisaitl waren auch schon Olaf Kölz (1989/Nr. 19), der heutige Bundestrainer Marco Sturm (1996/21) und Marcel Goc (2010/20) in der ersten Runde von einem Team ausgewählt worden.

